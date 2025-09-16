Flaminia Camilletti
2025-09-16

Fra 13 giorni comincia il duello nelle Regioni

Nelle Marche il governatore uscente spera nella conferma. Lo sfidante è alle prese con le indagini sul suo conto, che in Calabria, stando ai sondaggi, non danneggiano Occhiuto, dato davanti a Tridico. Per Campania, Puglia e Veneto, election day a novembre.
voto regionali

La fattura sospetta della cena che imbarazza Ricci e il suo staff

Matteo Ricci
Il documento conferma che la società che organizzò un evento dell’esponente dem prima delle Europee ’24 ha ricevuto dalla fondazione Pescheria (controllata dal Comune) proprio la parte mancante del conto.
matteo ricci

Costa: «La Ue migliori la gestione delle frontiere per contrastare l'immigrazione illegale»

Lo ha dichiarato il presidente del Consiglio europeo in occasione del suo incontro con il premier greco Kyriakos Mitsotakis.

costa migranti ue

Ramy, la sentenza che «blinda» l’Arma: «Inseguimento legale e doveroso»

Le motivazioni della condanna in primo grado dell’amico Fares Bouzidi fanno piazza pulita delle accuse mosse ai carabinieri.
ramy inseguimento

La candidata rossa contro la «bianchezza»

Antonella Bundu (Imagoeconomica)
Antonella Bundu, in corsa per le Regionali in Toscana, scatenata al Meeting antirazzista: «Riconoscere il privilegio, non basta più parlare del problema. Bisogna attaccarlo. Smontarlo. Disarticolarlo». Ovviamente il colpevole è solamente l’uomo europeo.
​antonella bundu
