La fine del fascismo ha portato via con sé un ideale di uomo che si ispira a Sparta

2025-08-14
Beppe Sala e Manfredi Catella (Ansa)
Beppe Sala incontra il costruttore quando comincia a mediare tra giunta Moratti e gruppo Ligresti. Il legame si consolida e da primo cittadino gli scrive in chat: «Scusaci se non siamo alla tua altezza». Oggi il Riesame valuta gli arresti di Giancarlo Tancredi e Giuseppe Marinoni.
«Meloni subito out», «Trump perde». Il Renzi profeta va letto al contrario
Roberto Gualtieri (Ansa)
- Il primo cittadino della Capitale ha sprecato quasi 1 milione per cambiare il nome delle fermate Fori Imperiali e Amba Aradam in Colosseo e Porta Metronia. Scelta ideologica che provocherà anche lo slittamento di 5 mesi della fine dei lavori.
- Nuove accuse degli attivisti al sindaco di Bologna che si difende: «Sono fake news».