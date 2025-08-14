Agostino Carrino
2025-08-14

La fine del fascismo ha portato via con sé un ideale di uomo che si ispira a Sparta

Maurice Bardèche (Getty Images)
Col saggio eretico di Bardèche che torna il libreria si ricomincia a parlare di «nobiltà di sangue» e sacralità, ormai andate perse
fascismo

Quel filo che lega Sala e Catella dal 2009

Beppe Sala e Manfredi Catella (Ansa)
Beppe Sala incontra il costruttore quando comincia a mediare tra giunta Moratti e gruppo Ligresti. Il legame si consolida e da primo cittadino gli scrive in chat: «Scusaci se non siamo alla tua altezza». Oggi il Riesame valuta gli arresti di Giancarlo Tancredi e Giuseppe Marinoni.
sala catella

Spese pazze di Ricci a cena per presentare il suo libro

Matteo Ricci (Getty Images)
Viaggi ovunque, pure a New York e Berlino: oltre 3.000 euro per voli, hotel e ristorante. Chi ha pagato?
ricci

«Meloni subito out», «Trump perde». Il Renzi profeta va letto al contrario

Matteo Renzi (Ansa)
Dopo il fallimento in politica, l’ex premier si è specializzato nel non azzeccare una previsione: dal «Conte irresponsabile non ha un futuro» a «Londra rimarrà nel cuore dell’Europa». Una bella lotta con Piero Fassino.
renzi

Gualtieri toglie la storia dal metrò di Roma

Roberto Gualtieri (Ansa)
  • Il primo cittadino della Capitale ha sprecato quasi 1 milione per cambiare il nome delle fermate Fori Imperiali e Amba Aradam in Colosseo e Porta Metronia. Scelta ideologica che provocherà anche lo slittamento di 5 mesi della fine dei lavori.
  • Nuove accuse degli attivisti al sindaco di Bologna che si difende: «Sono fake news».

Lo speciale contiene due articoli.

gualtieri
