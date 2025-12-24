{{ subpage.title }}

Il regalo di Natale dei giudici. Famiglia nel bosco distrutta

La famiglia Trevallion (Ansa)

La «rieducazione» di papà e mamma è ancora insoddisfacente: «Non rinunciano ai loro valori». Perciò verrà eseguita una perizia psichiatrica entro 120 giorni. Intanto i bambini restano in comunità: un trauma indelebile.

Ci hanno messo più di un mese ma, alla fine, hanno deciso: il Tribunale dei minori dell’Aquila, con una ordinanza datata 11 dicembre (ma notificata agli avvocati solo ieri), stabilisce che i tre bambini di Nathan e Catherine Trevallion non potranno tornare a casa per Natale. Rimarranno nella struttura protetta dove si trovano da un mese e dove possono vedere la madre ore pasti e il padre qualche minuto ogni tanto. A Nathan è stato concesso di passare la mattinata di Natale con moglie e figli: «Lo potrà fare dalle 10 alle 12.30», ha dichiarato ieri sera il sindaco di Palmoli, Giuseppe Masciulli.

«La Verità» non ha padroni né padrini. Perciò non fa sconti nemmeno agli amici

«La Verità» non ha padroni né padrini. Perciò non fa sconti nemmeno agli amici
Alessandro Giuli (Ansa)
Stupiscono le critiche di Alessandro Giuli a Marcello Veneziani. Aderire a un’area culturale non impedisce di biasimare il governo quando sbaglia.

Sono trascorsi quasi dieci anni da quando insieme con un pugno di giornalisti ho dato vita alla Verità. Allora a spingerci a fondare un nuovo quotidiano, mentre gran parte della stampa incontrava difficoltà a far quadrare i bilanci, fu la voglia di indipendenza. Molti di noi avevano un posto di lavoro sicuro, mentre altri non avrebbero fatto fatica a trovarlo se appena avessero avuto intenzione di cercarlo. Invece scelsero di partecipare a un’avventura, con uno spirito pionieristico, per non avere né padroni né padrini, per non dover rendere conto a nessuno se non ai lettori, pochi o tanti che fossero. Credo di poter dire che in quasi dieci anni, ovvero nelle oltre 3.300 edizioni della Verità, non siamo mai venuti meno ai propositi dei primi giorni.

La Consulta soccorre il green pass

La Consulta soccorre il green pass
Toghe (Ansa)
Altro scudo della Corte costituzionale su obbligo vaccinale e certificato verde: le due misure «anti Covid» erano legittime. E i licenziamenti? «Frutto di scelte individuali».

Può essere che i giudici della Corte costituzionale, il cui compito è di verificare la conformità delle leggi alla Costituzione, si siano rifatti a loro stessi, o meglio, alla sentenza del 30 novembre 2022 con la quale la Consulta, per la prima volta nella storia, aveva stabilito che fosse «legittimo» l’obbligo vaccinale e relative sanzioni (sospensione dal lavoro e dallo stipendio per i non vaccinati), rendendo di fatto diritti fondamentali, come quello al lavoro, «disponibili» anziché «intangibili».

I miti e le battaglie della sinistra non sono tra i nomi e i fatti del 2025

I miti e le battaglie della sinistra non sono tra i nomi e i fatti del 2025
Donald Trump (Ansa)
Sondaggio Youtrend: Donald Trump è l’uomo dell’anno, apprezzato il suo ruolo su Gaza.

A.A.A. cercasi sinistra disperatamente. Leader, battaglie, idee, qualsiasi cosa andrebbe bene perché oggi sembra quasi tutto sparito dal radar. Uomini di sinistra o idee di sinistra non incidono in alcun modo nell’agenda politica italiana e mondiale. A sancirlo è Youtrend, agenzia di sondaggi che analizza i trend sociali, politici ed elettorali. Per SkyTg24 ha prodotto un sondaggio che mette in luce personaggi e avvenimenti dell’anno in Italia e nel mondo. Per gli italiani il personaggio dell’anno è prevedibilmente Donald Trump che vince raggiungendo il 30%, a seguirlo ci sono papa Leone XIV (17%), e Zohran Mamdani, nuovo sindaco di New York di estrema sinistra, terzo con appena il 10%. Jannik Sinner è il personaggio italiano dell’anno per il 36% degli intervistati. Giorgia Meloni è seconda con il 25% e Sergio Mattarella si piazza terzo con il 12%. Sinistra non pervenuta fino a quando si legge un Conte all’ultimo posto con il 2%. Non è lui però, non è il leader del Movimento 5 stelle Giuseppe Conte ma Antonio Conte, il celebre allenatore che, alla guida del Napoli, quest’anno ha fatto vincere un nuovo scudetto ai partenopei.

Fibercop ed Enercop trasformano le centrali in poli per rinnovabili

Fibercop ed Enercop trasformano le centrali in poli per rinnovabili
Ansa
Avviata l’installazione di 26 impianti fotovoltaici su infrastrutture di telecomunicazioni. Risparmio stimato di 1.435 tonnellate di CO2 l’anno. L’obiettivo è portare a compimento oltre 2.000 piattaforme entro il 2027.

Le centrali di telecomunicazioni e gli edifici che ospitano apparati di rete, alimentazione e sistemi di raffreddamento sono fra le componenti più energivore dell’infrastruttura digitale. L’idea lanciata da Fibercop ed Enercop è usare questa capillarità territoriale come leva per produrre energia rinnovabile in prossimità dei consumi, trasformando progressivamente siti tecnici e patrimonio immobiliare in una rete fotovoltaica diffusa.

