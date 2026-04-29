True Alessandro Rico Maria Vittoria Galassi and L’Est «pro Ue» ora prende a sberle l’Unione Il Presidente della Bulgaria Rumen Radev (Ansa)

In Romania, dopo le presidenziali annullate, il governo amico è in crisi per l’austerity. La Bulgaria, da poco entrata nell’euro, vota un filorusso. E Magyar tiene la linea Orbán. In Aula passa il maxi bilancio, ma Fdi si astiene: «Poco contro l’immigrazione».I deputati spalleggiano la Commissione. Bongiorno (Lega) rilancia la sua proposta.Lo speciale contiene due articoli. Da re Mida a re Sfiga è un attimo. A Bruxelles credevano di aver finalmente impresso il loro tocco magico all’Europa orientale, che considerano strategica: le presidenziali ripetute in Romania con il paravento delle ingerenze russe hanno portato alla vittoria di un capo dello Stato - Nicusor Dan - gradito alla Commissione, nonché all’installazione di un esecutivo pro Ue, guidato dal liberale Ilie Bolojan; la Bulgaria ha aderito alla moneta unica; in Ungheria, il babau Viktor Orbán è stato sconfitto dal rivale conservatore Péter Magyar. Per gli strateghi dell’Unione, però, il trionfo si è presto rovesciato in uno smacco: in Romania, il governo pro Ue è a un passo dalla caduta; in Bulgaria, a pochi mesi dall’introduzione dell’euro, alle urne l’ha spuntata un candidato «putiniano»; e in Ungheria sarà pure cambiato il musicista, però non è cambiato lo spartito. A parte lo sblocco del prestito da 90 miliardi all’Ucraina - nel Vecchio continente si stappa champagne, quando si possono sborsare quattrini - non risulta che il nuovo premier magiaro abbia abrogato una sola delle vituperate leggi del predecessore. Nemmeno quella contro i gruppi Lgbt, appena bocciata dalla Corte di giustizia. Quanto alle forniture energetiche, il sovranista atipico ha ottenuto la riparazione dell’oleodotto Druzhba (esattamente ciò che pretendeva Orbán) e ha già messo in chiaro che, con Mosca, si dovrà tornare a dialogare.Comunque, al capo del Ppe tanto è bastato per invocare un’amnistia: «Il Parlamento», ha detto Manfred Weber, «avrà un ruolo nel ristabilire la fiducia tra Bruxelles e Budapest, quindi va stoppato l’iter per la richiesta dell’articolo 7 nei confronti dell’Ungheria». Il grande burattinaio della politica europea vuole disinnescare l’«opzione nucleare» sulla fiducia: i diritti dell’ex Stato membro ribelle sono salvi non perché esso si sia convertito all’europeismo, bensì perché Magyar non è Orbán.Il leader dei popolari, però, è «molto preoccupato» per quello che sta succedendo a Bucarest: «Vediamo una collaborazione tra i socialisti e i populisti contro il governo filoeuropeo in carica. La Romania è in una posizione difficile, ha un deficit molto alto e il commissario Valdis Dombrovskis», lo stesso secondo cui il Patto di stabilità non si può sospendere giacché ancora non siamo in recessione, «e altri desiderano che il governo continui le riforme». Ciò che conta è quello che desidera la Commissione. Non quello che pensa il popolo. Al quale la sovranità spetta sempre meno nella sostanza, perché prima delle loro preferenze ci sono i diktat dell’Unione; prima del loro giudizio c’è quello dei mercati.Se in Romania è in atto una crisi politica, in effetti, è perché l’Ue pretende una terapia intensiva per i conti pubblici. E sia la sinistra sia la destra sovranista vi si oppongono. In ballo c’è un ricattone analogo a quello del caso ungherese: fate i bravi e arriveranno 10 miliardi di fondi, circa il 2,5% del Pil (quelli congelati all’Ungheria erano 37, addirittura il 18% del Pil). Più che una federazione basata sulla solidarietà, l’Europa sembra un piccolo impero fondato sull’estorsione. Nel mondo sottosopra di Bruxelles, il massacro delle nazioni coincide con un trionfo: Mario Monti, l’uomo che elogiava la capacità delle istituzioni Ue di rimanere «al riparo dal processo elettorale», definì le disavventure del debito ellenico e la successiva cura a base di austerità «la manifestazione più concreta del grande successo dell’euro». A Sofia avrebbero dovuto prenderlo sul serio.Nel frattempo, il Parlamento Ue ha dato luce verde alla posizione sul bilancio 2028-2034, che poi andrà negoziato con i vari Paesi. La relazione è passata in plenaria con 370 voti a favore, 201 contrari e 84 astensioni. Essa invoca un aumento del 10% del budget rispetto a quanto proposto dalla Commissione: il quadro finanziario passerebbe a 1.780 miliardi di euro (2.011 miliardi se si fanno i calcoli a prezzi correnti), con lo scopo di rafforzare voci quali Difesa, competitività, coesione e agricoltura. Ça va sans dire: più dotazioni economiche all’esecutivo significano più centralizzazione, più poteri. È proprio quello che ha lamentato il copresidente di Ecr, Nicola Procaccini, spiegando l’astensione di Fdi: «Siamo contrari a questa spinta centralista: mancano ancora cose importanti sul contrasto all’immigrazione illegale». E a proposito di francesi, è passata la linea di Emmanuel Macron: i deputati hanno sollecitato una discussione sull’ipotesi di escludere dal bilancio il rimborso del Recovery fund e sull’introduzione di 60 miliardi l’anno da risorse proprie - ovvero, denaro raccolto attraverso prelievi fiscali nei singoli Stati. In un contesto in cui l’operato della Commissione è fuori controllo, sarebbe la certificazione che in Europa si è rotto un antico principio: quello per cui non si possono imporre tasse senza adeguata rappresentanza politica.In compenso, Dombrovskis ieri ha promesso «un nuovo e audace piano d’azione di pulizia profonda» del corpus legislativo Ue, per correggere «la frammentazione delle norme, le incongruenze e le sovrapposizioni delle disposizioni, riducendone la complessità». La sburocratizzazione è una bandiera di Giorgia Meloni e Friedrich Merz. Sarà che a Bruxelles si sono pentiti di aver regolato la lunghezza delle banane e la circonferenza delle vongole. Nell’album di famiglia, fa più bella mostra il «successo» della Grecia affamata. <div class="rebellt-item col1" id="rebelltitem1" data-id="1" data-reload-ads="false" data-is-image="False" data-href="https://www.laverita.info/est-europa-contro-ue-2676826403.html?rebelltitem=1#rebelltitem1" data-basename="bruxelles-prova-anche-a-rifilarci-la-legge-sul-consenso-saltata-in-italia" data-post-id="2676826403" data-published-at="1777443090" data-use-pagination="False"> Bruxelles prova anche a rifilarci la legge sul consenso saltata in Italia Bruxelles la pensa come l’internazionale progressista: il reato di stupro sussiste «in assenza del consenso». In teoria, un’ovvietà. Nella pratica, un principio dalla complessa traduzione normativa.Ieri, a Strasburgo, il Parlamento europeo, in una risoluzione adottata a maggioranza con 447 voti a favore, ha chiesto alla Commissione una proposta legislativa che elabori una definizione comune di stupro, in cui «il consenso libero, informato e revocabile» è il cardine. Si torna così su quel terreno scivoloso, dai contorni ambigui, secondo cui il silenzio o l’assenza di un «no» non significano «consenso». E nel caso di una direttiva, il rischio è che i diktat Ue vengano imposti all’Italia.Il carattere di urgenza è stato annunciato dal commissario europeo all’Uguaglianza, Hadja Lahbib: «Non c’è più tempo da perdere». Nel suo intervento ha dichiarato: «La Commissione sosterrà le riforme nazionali volte a introdurre definizioni di stupro basate sul concetto di consenso. Condurremo inoltre una mappatura completa della legislazione attuale nell’Ue per individuare ulteriori azioni al fine di garantire che il sesso senza consenso sia definito come stupro in tutta l’Unione».Il confronto in Aula non si è svolto in un clima costruttivo. «Ho trovato molto stridente il dibattito: si è focalizzato sullo scontro, con toni eccessivi e a tratti è stato violento», ha detto l’eurodeputata di Fratelli d’Italia Elena Donazzan. Che ha precisato: «La votazione finale l’abbiamo rimandata alla sovranità degli Stati membri, dove l’Italia sta già lavorando a un inasprimento delle pene a tutela della donna».A salire subito sul carro Ue è stato il M5s. Il senatore Pietro Lorefice, difendendo la posizione del Parlamento Ue, ha lamentato che «in Italia la riforma è stata annacquata, tornando a logiche che spostano il peso sul dissenso anziché affermare con chiarezza il principio del consenso». Dello stesso tenore sono state le parole dell’eurodeputato del Pd Alessandro Zan: «Mentre l’Europa va avanti sui diritti, in Italia il governo Meloni vuole riportare indietro le lancette con il ddl Bongiorno». Zan ha poi ricordato l’accordo saltato tra il centrodestra e il centrosinistra: «Giorgia Meloni ha tradito gli accordi presi con la segretaria Pd Elly Schlein».Ma il testo approvato all’unanimità alla Camera il 18 novembre 2025, secondo cui sarebbe stato stupro qualsiasi atto sessuale compiuto senza «consenso libero e attuale» della donna, creava problemi non di poco conto. Il testo successivo, che poneva l’accento sulla «volontà contraria» della vittima, escludendo la formula vaga di «assenza di consenso», era stato boicottato dalla sinistra. E a nulla sono valsi i tentativi più recenti di compromesso, con il Pd e il Movimento 5 stelle che hanno rifiutato la proposta del presidente della commissione Giustizia del Senato, Giulia Bongiorno, di prevedere il principio del «consenso riconoscibile».A ripercorrere la vicenda è stata ieri Bongiorno: «L’unanimità era stata trovata alla Camera su un testo che subito dopo i tecnici hanno detto mancare di tassatività. Ci è stato indicato che si poteva prestare a delle strumentalizzazioni. Da qui il centrodestra ha chiesto una diversa formulazione che non è piaciuta al centrosinistra. A questo punto anziché andare avanti a maggioranza siamo tornati in un comitato» in cui «c’è una nuova proposta della senatrice Unterberger e c’è la mia proposta sulla volontà riconoscibile». Bongiorno ha anche lanciato un appello all’unità. Dopo aver dichiarato che «il pronunciamento del Parlamento europeo sembra un’ennesima indicazione ad andare avanti per fare questa legge», ha spiegato: «Credo che sia il momento di trovare una condivisione, ognuno deve lasciare da parte qualcosa. Credo che non dobbiamo dimenticare che la volontà della donna sarà accertata di volta in volta dal giudice».