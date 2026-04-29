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Boni Castellane
2026-04-29

I killer dem sono figli sani del progressismo

I killer dem sono figli sani del progressismo
In primo piano nell'immagine, Donald Trump. Nel riquadro a sinistra, l'attentatore Cole Allen (Ansa)
A premere ancora il grilletto contro il leader Usa Donald Trump non è stata una scheggia impazzita: è la sinistra nella sua totalità che ormai ha rinunciato all’idea della convivenza. La guerra civile e la normalizzazione dell’omicidio ne sono la logica conseguenza.

I media novecenteschi, quasi tutti schierati convintamente a sinistra, hanno tutto l’interesse a derubricare l’ennesimo tentato omicidio politico avvenuto negli Stati Uniti come qualcosa di usuale, come una parte fisiologica della dialettica politica.

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attentato trump
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La Germania rimpatria 25 afghani. Allora la remigrazione è fattibile

La Germania rimpatria 25 afghani. Allora la remigrazione è fattibile
Getty Images
Berlino rimanda dai talebani alcuni pregiudicati irregolari sul suolo tedesco, responsabili di svariati reati tra cui furto, narcotraffico, stupro di gruppo e omicidio colposo. Le Ong protestano per gli accordi con Kabul.

La Germania ha ricominciato a rimpatriare criminali in Afghanistan. Dopo gli 81 pregiudicati rimandati a Kabul a metà luglio, ieri ne sono stati spediti altri 25 in aereo direttamente dal carcere, con un volo partito da Lipsia nel cuore della notte. Allo stesso tempo, Berlino continua a trattare con la Siria per svuotare le proprie prigioni dagli immigrati che si sono macchiati di reati, in gran parte violenze e crimini sessuali. Un qualche risultato già si vede come percezione da parte di chi vuole andare nella Repubblica guidata dal cancelliere Friedrich Merz: da fine marzo la Germania non è più la prima destinazione d’asilo d’Europa, grazie al netto calo delle richieste da Ucraina e Siria.

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cronache dell'invasione
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Pur di imporsi a Venezia, il Pd consegna la città ai bengalesi

Pur di imporsi a Venezia, il Pd consegna la città ai bengalesi
iStock
Sono sei i musulmani nella lista del candidato sindaco dem. Le loro foto sui «santini»: velo islamico e scritte indecifrabili.

«Una squadra di donne e uomini competenti, che vivono ogni giorno la nostra città. Persone che la conoscono e che hanno una cosa in comune: la voglia vera di cambiare Venezia», dichiarava il 21 aprile il candidato sindaco di Venezia per il Pd, Andrea Martella, classe 1968, presentando la sua squadra. All’interno della compagine, sei bengalesi: Kamrul Syed e Rhitu Miah per il consiglio comunale del capoluogo; Ali Afay e Sumiya Begum per la municipalità di Mestre-Carpenedo; Tanzima Akter Nisha per quella di Chirignago-Zelarino e Ali Hossain per Favaro Veneto.

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bengalesi

Estate 2026, oltre 2.000 opportunità di lavoro con Openjobmetis

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Estate 2026, oltre 2.000 opportunità di lavoro con Openjobmetis
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Dalla ristorazione alla grande distribuzione, dal confezionamento alimentare al retail: l’estate si conferma un momento chiave per chi cerca lavoro, con migliaia di posizioni aperte in tutta Italia secondo Openjobmetis.
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lavoro

Bruxelles accusa Meta: minori di 13 anni su Instagram e Facebook

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Bruxelles accusa Meta: minori di 13 anni su Instagram e Facebookplay icon
La Commissione Ue contesta alla società americana di non impedire l’accesso ai minori, in violazione delle normative europee. La vicepresidente per gli Affari digitali Henna Virkkunen: «Non fa praticamente nulla». Meta respinge le accuse.
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