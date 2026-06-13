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Silvana De Mari
2026-06-13

Apriamo gli occhi: per gli islamici siamo servi

Apriamo gli occhi: per gli islamici siamo servi
iStock
I pregiudizi e le generalizzazioni sono sbagliati, ma il Corano (e i fatti) parlano chiaro. Il terrorismo è solo la punta dell’iceberg, poiché i musulmani considerano gli infedeli degli inferiori che vanno sottomessi. Perciò è fondamentale che l’Occidente si risvegli.

Generalizzare è sbagliato. Avere pregiudizi è sbagliato. Confondere il comportamento di alcuni individui con l’identità di un intero gruppo è un errore sia morale sia logico.

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islamizzazione
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Il laboratorio umano dei Trevallion tradito da progressisti e cattolici

Il laboratorio umano dei Trevallion tradito da progressisti e cattolici
Trevaillon (Ansa)
Perché ignorare la sfida a una società tecnocratica, narcisistica e sottomessa ai soldi?

Il popolo dei semplici e il mondo conservatore/liberale non si sono tirati indietro nel caso della famiglia del bosco, appoggiando il principio della libertà di scelta e il valore dell’unità della famiglia. Colpisce, invece, il mutismo che ha connotato alcuni ambienti.

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famiglia nel bosco
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I sindaci dem rovinano le vacanze: sale la tassa di soggiorno

I sindaci dem rovinano le vacanze: sale la tassa di soggiorno
Gualtieri chiede maggiore autonomia sull’imposta di soggiorno Milano vuole alzarla come a Firenze. In 5 anni incassi raddoppiati.

A sinistra amano talmente tanto la patrimoniale che fanno a gara a chi alza di più quella sul turismo. Un giorno sì e l’altro pure un sindaco a tinte rosse si lamenta perché vorrebbe maggiore libertà nell’aumentare l’imposta di soggiorno, che tecnicamente non è certo una patrimoniale, ma nei fatti rappresenta un balzello con uno scarsissimo livello di progressività su uno dei diritti inalienabili della persona: la possibilità di viaggiare.

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SpaceX, partenza a razzo a Wall Street. Musk fa la storia: è il primo triliardario

SpaceX, partenza a razzo a Wall Street. Musk fa la storia: è il primo triliardario
Elon Musk (Ansa)

La società di Elon Musk debutta tra l’entusiasmo degli investitori. Il titolo schizza. Dal mercato i fondi per una colonia su Marte.

Alla fine è successo. Elon Musk non si è limitato a conquistare le auto elettriche, i social network, l’Intelligenza artificiale e i lanci spaziali. Ha conquistato anche la storia della finanza.

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Sui risarcimenti agli stranieri nei Cpr la Cassazione prende una cantonata

Sui risarcimenti agli stranieri nei Cpr la Cassazione prende una cantonata
Ansa
Illogica la decisione degli ermellini a favore di un ex trattenuto. Si può arrivare all’indennizzo solo se c’è stata l’impugnazione.

Come segnalato sulla Verità dell’11 giugno, la Corte di Cassazione, a sezioni unite civili, ha stabilito il principio secondo cui lo straniero extracomunitario può chiedere allo Stato il risarcimento del danno non patrimoniale asseritamente patito per il suo trattenimento in un Cpr (Centro per il rimpatrio) disposto o mantenuto in forza di un provvedimento giudiziale affetto da nullità e, pertanto, da considerarsi invalido, anche nel caso in cui avverso tale provvedimento non sia stato a suo tempo esperito il mezzo d’impugnazione previsto dalla legge.

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