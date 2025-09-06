Fabio Amendolara
2025-09-06

Milano, Pantelleria, Forte dei Marmi: ecco le case di Armani

Il re della moda possedeva oltre 100 vani nel centro meneghino e dimore in tutto mondo. Ma su gran parte aveva solo l’usufrutto.
Subscribe
eredità armani

Germania senza gas, l’Ue si impunta: «Da Mosca mai più una molecola»

Germania senza gas, l’Ue si impunta: «Da Mosca mai più una molecola»
Rete di distribuzione del gas in Germania (Getty)
Secondo un rapporto, per evitare il collasso del Paese servono 70 centrali da 500 Megawatt entro nove anni. Una spesa da 50 miliardi. Il commissario europeo però non ci sente: «Zero importazioni anche con la pace».
Subscribe
energia

Follia: leva obbligatoria per le donne

Follia: leva obbligatoria per le donne
Donna soldato dell'esercito tedesco (Getty)
Il ministro degli Esteri tedesco annuncia l’esercito «più grande del Continente». La sua collega alla Famiglia: la naja per maschi e femmine è questione di parità. In realtà il riarmo serve soltanto a combattere crisi e disoccupazione create dalle politiche Ue.
Subscribe
leva militare donne

Anche Gentiloni ha un piano Ue: tanto debito e poca democrazia

Anche Gentiloni ha un piano Ue: tanto debito e poca democrazia
Paolo Gentiloni (Ansa)
L’ex commissario: Difesa, Eurobond, pieni poteri a Bruxelles e super-Stato «unico».
Subscribe
disordine mondiale

Pure Mediolanum sceglie di aderire all’offerta di Mps su Mediobanca

Pure Mediolanum sceglie di aderire all’offerta di Mps su Mediobanca
Banca Mediolanum (Ansa)
La holding Finprog ha conferito l’intera partecipazione pari allo 0,96%: era tra i principali componenti del patto di controllo su Piazzetta Cuccia. Intanto i Doris festeggiano i 25 anni della loro società spagnola.
Subscribe
mediolanum mps
Le Firme
Guarda tutti i nostri video

Scopri La Verità

Registrati per leggere gratuitamente per 30 minuti i nostri contenuti.
Leggi gratis per 30 minuti
Nuove storie
Preferenze Privacy