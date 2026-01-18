True Patrizia Floder Reitter Il giudice chiede altri soldi al carabiniere

Marroccella, oltre alla provvisionale da 125.000 euro, deve sborsarne quasi 9.000 in più per coprire le spese degli avvocati dei parenti del pregiudicato siriano che si sono costituiti parte civile. La moglie del militare: «Momento difficile, grazie ai lettori della “Verità”».Ieri si è chiusa la sottoscrizione, lanciata venerdì 9 gennaio dalla Verità. In appena nove giorni è arrivato un numero altissimo di donazioni, l’ultimo dato prima del week end indicava la strabiliante cifra di 417.000 euro, più del triplo di quanto dovrà versare come provvisionale il quarantaquattrenne vicebrigadiere Emanuele Marroccella, il carabiniere della radiomobile di Roma, originario di Napoli e residente ad Ardea, condannato il 7 gennaio a tre anni di reclusione per «eccesso colposo nell’uso legittimo di armi», senza che gli siano state riconosciute le attenuanti generiche.Il giudice Claudio Politi l’ha ritenuto colpevole per aver sparato la notte del 20 settembre 2020 al siriano Jamal Badawi, 56 anni, quattro fogli di espulsione mai eseguiti, mentre, durante un tentativo di furto, il pregiudicato cercava di fuggire dopo aver ferito Lorenzo Grasso, collega di Marroccella.Nel dispositivo della sentenza, ora in cartaceo, il carabiniere viene pure interdetto dai pubblici uffici per la durata di 5 anni ed è tenuto a pagare 15.000 euro per ogni figlio della vittima, 5.000 euro per ogni fratello, a titolo di anticipo del risarcimento del danno. «Si tratta di un obiettivo minimo che abbiamo raggiunto, siamo soddisfatti», aveva dichiarato Michele Vincelli, legale di parte civile assieme all’avvocato Claudia Serafini che avrebbe voluto una condanna del carabiniere per omicidio volontario.Oltre alla provvisionale di 125.000 euro, immediatamente esecutiva, il vicebrigadiere deve sborsare 8.806 euro come «refusione delle spese di costituzione e difesa» sostenute da moglie, figli e fratelli del pregiudicato siriano. Per l’esattezza, 5.180 euro andranno all’avvocato di Zumbach Tania, Badawi Omar, Badawi Kaiser, Badawi Svetlana, Badawi Syriana, Badawi Selvana, Badawi Bakri, Badawi Dalai, Badawi Khadija, Badawi Manal, Badawi Youssef, Badawi Abduirahim»; e 3.626 al secondo legale che assiste Badawi Aber, un alto fratello del siriano.Una beffa enorme, quasi 9.000 euro per le spese degli avvocati difensori di tutti quei parenti che si sono costituiti parte civile. E se in secondo o terzo grado il carabiniere venisse assolto, che ne sarà dei soldi subito pagati da Marroccella? «Dovrebbero essere restituiti, il problema sarà come recuperarli», commentano i suoi legali, gli avvocati Paolo Gallinelli e Lorenzo Rutolo. Già, molti dei parenti vivono all’estero e risulta difficile credere che si rendano rintracciabili dopo anni e dopo aver ottenuto la provvisionale disposta dal giudice. Magistrato che ha inasprito la pena a due anni e sei mesi chiesta dalla Procura, perché quella del vicebrigadiere sarebbe stata «una reazione non proporzionata», sebbene la proporzionalità vada misurata non in astratto bensì alla luce del contesto specifico.La stessa Cassazione ha affermato che «la valutazione della condotta dell’operatore di polizia deve essere compiuta avendo riguardo alle concrete circostanze in cui l’azione si svolge e alla percezione immediata del pericolo da parte dell’agente, non potendosi pretendere, a posteriori, una ricostruzione fredda e distaccata». Entro 90 giorni conosceremo le motivazioni della sentenza.Ai legali, che hanno già annunciato ricorso in appello, intanto sta per arrivare una pec da parte del tribunale di Roma, nella quale secondo prassi si chiederà se l’assistito è disposto a versare bonariamente la somma dovuta. In difetto, partirebbe l’esecuzione forzata ma per fortuna, grazie alla generosità di tantissimi cittadini che hanno risposto alla sottoscrizione aperta dalla Verità, il vicebrigadiere potrà far fronte a un provvedimento di carattere esecutivo. Sulle edizioni del nostro giornale in edicola settimana prossima comunicheremo la cifra complessiva raccolta e diremo esattamente come saranno gestite le eccedenze. Anticipiamo che sarà costituito un fondo vincolato da destinare a casi simili da noi ritenuti meritevoli, sui quali informeremo al centesimo i lettori.Ieri Ivana Marroccella, moglie del vicebrigadiere, ha voluto ringraziare ancora una volta i lettori della Verità e tutti i sottoscrittori: «Sentire tanto affetto e una così grande solidarietà sta aiutando tanto la nostra famiglia», ci ha detto. «Il momento non è facile, dovremo comunque affrontare un altro grado di giudizio però la vicinanza di molti ci sostiene. Questa generosità, enorme quanto inaspettata, fa capire che le persone perbene si sono sentite colpite dal dramma che ci è caduto addosso e hanno voluto offrire il loro aiuto. Grazie di cuore».La signora spiega di concentrare energia e attenzione sui figli di 14 e 12 anni, che solo da una settimana hanno saputo dell’imputazione e della condanna del loro papà. All’epoca dei fatti erano troppo piccoli e tuttora è evidente la fragilità di adolescenti davanti a simili notizie. «Faccio in modo che la loro vita prosegua il più normale possibile, certo non è facile essere sereni».