2025-08-23

Ecco il video di Speranza con il Cts mentre Camilla sta agonizzando

Per leggere la trascrizione completa del testo scarica il file pdf al link qui sotto

trascrizione testo_Cts.pdf

«Avanti tutta con Astrazeneca». Il video di Speranza al Cts mentre Camilla sta agonizzando

Roberto Speranza (Imagoeconomica)

Malgrado gli allarmi, l’unica preoccupazione dell’ex ministro era di continuare la campagna vaccinale: «Siamo oltre le più rosee aspettative, ma dobbiamo spingere e mostrare dubbi adesso sarebbe un danno». Il giorno dopo la diciottenne di Genova, cui era stata somministrata la prima dose, moriva.

Per leggere la trascrizione completa del testo scarica il file pdf al link qui sotto

trascrizione testo_Cts.pdf


Sull’asse con gli Usa e la competitività Draghi seppellisce le velleità dell’Ue

Mario Draghi al Meeting di Rimini 2025 (Ansa)
«Evaporata l’illusione di contare». L’ex premier chiede cambio di passo: «Nuova organizzazione politica e debito comune».
Palazzopoli, Catella ritorna libero. «Già al lavoro. Tancredi? Lo stimo»

Manfredi Catella (Ansa)
Il presidente di Coima dopo la revoca dei domiciliari: «La nostra morale è solida».
«L’algoritmo non serva per indottrinare»

Jacopo Coghe (Ansa)
Il portavoce di Pro vita Jacopo Coghe: «L’Intelligenza artificiale si sta sviluppando fuori da qualsiasi parametro morale a tutela della persona, E infatti il numero di adolescenti spinti a cambiare sesso da contenuti digitali tarati sull’agenda Lgbt è in costante crescita».
