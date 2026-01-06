True Maurizio Belpietro Da Maduro ai ghiacci: Trump c’è, l’Europa no Ursula von der Leyen (Ansa)

L’arresto di Maduro svela gli obiettivi del tycoon: limitare l’influenza del Dragone sul mondo e accaparrarsi le materie prime. Davanti al braccio di ferro tra Usa e Cina, l’Ue sta a guardare. Mentre si suicida con il green.Dimenticate gli ideali dell’Occidente. Democrazia, libertà, diritto internazionale non sono mai stati al centro di Absolute resolve, nome in codice con cui gli Stati Uniti hanno chiamato la loro operazione speciale in Venezuela. L’arresto di Maduro ha come unico motivo ispiratore gli affari e il controllo geopolitico delle materie prime che consentono all’America di mantenere il predominio economico sul mondo. Trump ha deciso di intervenire in Sud America e minaccia di prendersi, con le buone o le cattive, la Groenlandia perché vuole limitare l’attivismo della Cina a livello globale. In discussione c’è la cosiddetta Via della seta, che non è un’autostrada ma una strategia commerciale e politica per estendere l’influenza di Pechino sul resto del mondo, a partire dall’Africa e dall’Europa per finire appunto alla parte meridionale del continente americano. Quando per prima cosa, appena ritornato alla Casa Bianca, Trump decise di «espropriare» il Canale di Panama, strappandone il controllo al gruppo cinese che lo gestiva, fu un gesto di forza che anticipava le linee guida del suo mandato. Se si analizzano le mosse che ha compiuto dopo il suo insediamento, si comprende qual è l’obiettivo del presidente Usa: ridurre la dipendenza del mondo da Pechino e aumentare la dipendenza dall’America. Togliere ai cinesi il controllo della porta d’ingresso commerciale è stata la decisione più importante, a cui ha fatto seguito l’intervento contro TikTok, il social network che per contatti ha scavalcato Meta. Anche l’apertura nei confronti di Putin per raggiungere un cessate il fuoco in Ucraina, fa parte della strategia per imporre un nuovo ordine mondiale. Raggiungere una tregua, anche a costo di sacrificare la sovranità di Kiev, serve a consentire di ripristinare i rapporti con la Russia, riducendo la dipendenza di Mosca dai cinesi. E, a pensarci bene, anche le minacce contro l’Iran hanno come nodo centrale il gigante asiatico, che di Teheran è fornitore per quanto riguarda la tecnologia ma è anche cliente, per l’acquisto del petrolio necessario a tenere in piedi l’industria cinese.Tuttavia, la mossa che più aiuta a comprendere la filosofia americana è forse l’intervento in Venezuela. Caracas rischiava di diventare la stazione di rifornimento delle imprese di Pechino che, pur essendo all’avanguardia nella produzione di turbine eoliche e pannelli solari, continua ad alimentarsi con fonti fossili, tanto da essere uno dei Paesi che nel mondo ha le più alte emissioni di CO2. Xi Jinping compra petrolio e gas dalla Russia, dall’Iran e dal Venezuela e chiudere i rubinetti significa togliere energia al più grande concorrente degli Stati Uniti. Senza il combustibile necessario a far viaggiare la macchina, la fuoriserie cinese rischia di fermarsi, anche se le sue vetture sono alimentate da una batteria elettrica. Così come è importante mettere le mani sui giacimenti petroliferi del Venezuela, è indispensabile garantirsi le forniture di materie prime, soprattutto di quelle terre rare imprescindibili per assicurarsi il predominio nelle nuove tecnologie. Dunque, dopo Caracas ecco che nel mirino di Trump finisce la Groenlandia. La grande isola danese è uno dei territori più promettenti per l’estrazione delle cosiddette terre rare, ovvero di quei metalli che servono per la produzione di microchip, batterie e mezzi per la difesa. Oggi la Cina ha quasi il monopolio nell’estrazione e nell’impiego di questi materiali, ma secondo uno studio la Groenlandia possiede più di 40 dei 50 minerali che gli Stati Uniti hanno classificato come essenziali per la sicurezza nazionale e la stabilità economica. Secondo il Centro comune di ricerca della Commissione europea, nel sottosuolo dell’isola si troverebbe il 18 per cento delle riserve globali di neodimio, praseodimio, disprosio e terbio, all’incirca il 25 per cento della domanda globale. Gli aerei e i droni militari, i motori elettrici, gli schermi piatti e le apparecchiature mediche: tutta la moderna tecnologia, per funzionare, ha bisogno di questi materiali e il fatto che il controllo dell’estrazione e la lavorazione siano nelle mani della Cina non promette nulla di buono per l’America, ma nemmeno per l’Europa. Ieri Paolo Gentiloni, ex premier ed ex commissario Ue, si è accorto che di fronte a un cambiamento mondiale l’Unione balbetta. Beh, benvenuto nel mondo reale e non in quello artificiale di Bruxelles, fatto di regole inutili e di transizioni che portano alla distruzione dell’industria. Se l’Europa esistesse, invece che alla Bulgaria avrebbe aperto le porte alla Groenlandia, investendo nei suoi immensi giacimenti e anche oggi, al posto di preoccuparsi per il milione e mezzo di abitanti del Kosovo, si darebbe da fare per i 55.000 nativi groenlandesi. Ma, appunto, vorrebbe dire che ha smesso di balbettare.