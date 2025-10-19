Cuciniamo insieme| Torta rustica prosciutto ed erbe

E’ una di quelle ricette che risolvono tutto: la merenda dei ragazzi, l’aperitivo con gli amici, una cena improvvisata e che ha il grande vantaggio di valorizzare le erbe miste: possono essere spinaci, bietole, erbette di campo. Il resto viene da sé. Ora in cucina.Ingredienti: 250 gr di erbe miste già lessate, 100 gr di prosciutto cotto tagliato fine, 150 gr di Scamorza o altro formaggio filante, 200 gr di ricotta, 30 gr di burro di primo affioramento, 80 gr di Parmigiano Reggiano o Grana Padano, un uovo, una confezione di pasta sfoglia, sale e noce moscata qb.Procedimento – Mondate le erbe (ve ne serviranno circa 400 gr pesate da fresche) e lessatele in poca acqua non salata. Scolatele bene fatele raffreddare. Ora in una padella fondete il burro, ripassateci le erbe in modo che asciughino bene e prendano sapore, spolverizzate con metà del formaggio grattugiato, salate e abbondate con la noce moscata. Fate riposare qualche minuto. In una ciotola mescolate la ricotta, la scamorza che avrete tagliato a cubetti, il restante formaggio grattugiato, il prosciutto cotto tagliato a striscioline (se volete serbatene una fetta o due per guarnire) e le erbe che avete ripassato in padella. In uno stampo a cerniera sistemate la pasta sfoglia, farcitela con il ripieno, richiudete i bordi e se volete guarnite con un po’ di prosciutto cotto e qualche altro cubetto di scamorza. Battete il rosso d’uovo spennellate la superfice della pasta sfoglia e infornate a 180 gradi per circa 20 minuti o fin quando la superficie della torta rustica non sia ben dorata.Come far divertire i bambini – Date a loro il compito di amalgamare nella ciotola il ripieno.Abbinamento – Vanno alla perfezione un Prosecco, un Cartizze, una Passerina spumante. Se volete un po’ più di corpo allora un Metodo Classico dell’Oltrepò o un Lessini Durello fanno al caso vostro.