Carlo Cambi
and
Petra Carsetti
2025-09-07

Cuciniamo insieme | Hosomaki di zucchine

True
Cuciniamo insieme | Hosomaki di zucchineplay icon
content.jwplatform.com

Inutile negarlo: il sushi fa parte ormai dei nostri orizzonti gastronomici. Ma attenzione: c’è sushi e sushi. Lasciate perdere quello non offerto da ristoranti giapponesi, è come mangiare la pizza all’ananas! E poi avere qualche cautela “sanitaria” non fa un soldo di danno anche perché ormai si spaccia finto sushi a buon mercato ovunque. Una cosa che forse non tutti sanno è che il sushi andrebbe mangiato con le mani e non con le bacchette. E proprio ispirandoci all’idea del finger food ci è venuto in mente questo non sushi di zucchine. E’ straordinario l’effetto che fa se lo servite come aperitivo. Penseranno tutti che siete bravissimi, in realtà è di una semplicità disarmante, inversamente proporzionale all’intensità di gusto. I vostri hosomaki (sono i pezzi di sushi circolari avvolti dall’alga) sono pronti.

Subscribe
cuciniamo insieme

Cortocircuito Milano. Centri sociali (e Pd) in piazza contro Sala: «È un palazzinaro»

Cortocircuito Milano. Centri sociali (e Pd) in piazza contro Sala: «È un palazzinaro»
Il corteo contro lo sgombero del Leoncavallo a Milano (Ansa)
Gli orfanelli del Leonka si sentono traditi dal sindaco amico. Catella: «L’abusivismo sarebbe democrazia urbanistica?».
Subscribe
leoncavallo

Pillole di galateo di Petra e Carlo | Il rispetto per l'eccellenza italiana

True
Pillole di galateo di Petra e Carlo | Il rispetto per l'eccellenza italianaplay icon
content.jwplatform.com
pillole di galateo

Il campo largo ha la poltrona fissa. Alle Regionali ma con il paracadute

Il campo largo ha la poltrona fissa. Alle Regionali ma con il paracadute
Antonio Decaro (Imagoeconomica)
Decaro, Ricci e Tridico non si dimettono dall’Ue. E Vendola sogna già le Politiche.
Subscribe
campo largo puglia

Bisogna riportare l’India dalla nostra parte

Bisogna riportare l’India dalla nostra parte
Il premier indiano Narendra Modi (Getty Images)
A causa dei dazi imposti da Washington, il Paese asiatico oggi mostra un legame stretto con Mosca e Pechino. L’Italia però ha l’interesse e l’opportunità di dialogare con Nuova Delhi e gettare le basi per un trattato commerciale con l’Unione europea.
Subscribe
india italia
Le Firme
Guarda tutti i nostri video

Scopri La Verità

Registrati per leggere gratuitamente per 30 minuti i nostri contenuti.
Leggi gratis per 30 minuti
Nuove storie
Preferenze Privacy