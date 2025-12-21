Cuciniamo insieme | Corona cacio e pere

Si avvicina il cenone della vigilia e il pranzo di Natale, ed ecco un’idea sfiziosa facilissima e buonissima che mette d’accordo tutti per un antipastino veloce, o un accompagnamento per l’aperitivo da portare in tavola tiepido per aprire le giuste celebrazioni gastronomiche.Ingredienti – Una confezione di pasta sfoglia rettangolare, una pera, 100 gr di Camembert, 100 gr di Pecorino semi-stagionato (ma i formaggi potete sceglierli a gusto vostro) 2 cucchiai di miele, 4 o 5 noci, un cucchiaio di timo secco o alcuni rametti se fresco, una mezza melagrana, alcuni rametti di rosmarino, un uovo.Procedimento – Piegate in tre per il verso della lunghezza la pasta sfoglia: sul terzo esterno fate tanti taglietti orizzontali sì da formare una frangia, su quello centrale sistemate le fette di formaggio alternando i gusti e sopra altrettante fettine di pera che cospargerete con le noci grossolanamente sbriciolate dopo averle sgusciate, le foglioline di timo e napperete con il miele. Ora con l’altro terzo di pasta sfoglia ricoprite il cacio e pere in modo da formare uno scrigno e disponete su questo le lamelle di pasta sfoglia del primo terzo avendole un po’ attorcigliate. Ora modellate il panetto a corona. Sbattete l’uovo e pennellate la superficie. Infornate a 180 gradi per circa una ventina di minuti. Nel frattempo sgranate la melagrana. A cottura ultimata guarnite la corona con i chicchi di melagrana (sembreranno palline di Natale, ma rinfrescano molto la bocca) e qualche rametto di rosmarino.Come far divertire i bambini – Fate decorare a loro la corona con la melagrana saranno entusiasti.Abbinamento – Abbiamo scelto un Moscato di Pantelleria, ma vinificato fresco; ottimo l’abbinamento con Franciacorta saten spumante o con un Cartizze.