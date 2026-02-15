{{ subpage.title }}

Cuciniamo insieme | Biscotté al cioccolato

True
Cuciniamo insieme | Biscotté al cioccolato
Domenica di Carnevale e dunque ancora dolcetti. Ma stavolta si va in forno per una preparazione semplice, appetitosa, ma soprattutto sfiziosa. Vengono buoni questi biscottini per ogni occasione anche se sono pensati per un tè fra amiche e amici, ma vanno benissimo se ci sono dei bambini e anche per la prima colazione. Facilissimi da fare sono allegri perché simulano le bustine del tè.
cuciniamo insieme
True

«Grazie a Trump ricostruiremo l’Occidente»

«Grazie a Trump ricostruiremo l’Occidente»
Marco Rubio (Ansa)
  • Il segretario di Stato americano, Marco Rubio, conferma la linea della Casa Bianca: «Non cerchiamo di separarci ma di rivitalizzare un’antica amicizia». Intanto, Starmer e la Von der Leyen continuano a parlare di riarmo. E Sánchez, che teme il nucleare, protesta.
  • Le randellate di Trump non escludono nuovi spazi di cooperazione. Tipo un sistema di difesa e deterrenza integrato, che copra pure il Pacifico. Con Roma in un ruolo chiave.

Lo speciale contiene due articoli.

rubio occidente

Pillole di galateo | Il tè all'italiana

Pillole di galateo | Il tè all'italiana
pillole di galateo
True

Strategia Landini: farsi precettare per «vendere» l’allarme democratico

Strategia Landini: farsi precettare per «vendere» l’allarme democratico
Maurizio Landini (Ansa)
La commissione di garanzia aveva proposto date alternative per lo sciopero dei trasporti aerei, ma Cgil & C. hanno aspettato lo scontro con Salvini prima di cambiare giorno. Obiettivo: parlare di compressione dei diritti.

Cronaca di una precettazione fortemente voluta. Il tira e molla andato in scena venerdì tra il ministro dei Trasporti Matteo Salvini e i sindacati, che poi vuol dire la Cgil di Maurizio Landini, sullo sciopero dei voli in pieno periodo olimpico, non è che l’ennesima puntata di una saga che va avanti da mesi e sta oggettivamente nauseando gli italiani.

landini
True

Altri sabotaggi ai treni, Italia spezzata in due

Altri sabotaggi ai treni, Italia spezzata in due
Ansa
Colpite nuovamente le linee dell’Alta velocità che si diramano da Roma, in particolare quelle in direzione Napoli e Firenze. Fs: «Hanno bruciato dei cavi, c’è dolo». Ritardi fino a 190 minuti e cancellazioni. Indaga la Digos. Salvini: «Atti criminali».

Ormai sembra quasi un appuntamento ricorrente. A distanza di una settimana esatta dagli attentati alla linea ferroviaria dell’Alta velocità nei pressi di Bologna, un nuovo sabato di passione ha colpito i viaggiatori, ancora una volta alle prese con episodi di sabotaggio che hanno portato a ritardi smisurati.

sabotaggio treni
