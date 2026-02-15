Cuciniamo insieme | Biscotté al cioccolato

Domenica di Carnevale e dunque ancora dolcetti. Ma stavolta si va in forno per una preparazione semplice, appetitosa, ma soprattutto sfiziosa. Vengono buoni questi biscottini per ogni occasione anche se sono pensati per un tè fra amiche e amici, ma vanno benissimo se ci sono dei bambini e anche per la prima colazione. Facilissimi da fare sono allegri perché simulano le bustine del tè.Ingredienti – 3oo gr di farina 00, 180 gr di burro di primo affioramento, 100 gr di zucchero semolato (meglio quello finissimo), un tuorlo d’uovo, 15 cc di latte, 100 gr di cioccolato (scegliete quello che preferite o al latte o fondente). Procedimento – Lavorate in una ciotola il burro ancora freddo, ma ridotto a cubetti con lo zucchero; quando lo zucchero è incorporato aggiungete il tuorlo d’uovo mescolate bene e poi subito dopo aggiungete la farina. Impastate prima nella ciotola e poi sulla spianatoia lavorando bene di polso. Otterrete un panetto compatto e liscio: è la vostra pasta frolla. Ora col mattarello stendetela a circa mezzo cm di spessore poi ricavate con la rotella tanti rettangoli che taglierete sui due angoli superiori in modo da simulare la bustina del tè. Volendo potete proprio prendere una bustina di te e usarla per tagliare i biscotti seguendone con un coltellino il profilo. Al centro dei due angoli tagliati fate un buco sufficiente a far passare uno spago. Adagiate i biscottini su una placca da forno coperta da carta forno e cuocete a 190° gradi per circa 12 minuti o fin quando non vedrete che sono ben dorati. Nel frattempo in una pentolina fate fondere il cioccolato che avrete sbriciolato nel poco latte in modo da cerare una crema. Fate freddare i biscotti e passate nel foro un pezzettino di spago da cucina in modo da simulare la bustina del te. Ora intingete per circa metà dell’altezza ogni biscottino nella crema di cioccolato, fate rapprendere sistemando i biscottini su un vassoio o meglio ancora su una griglia e servite.Come far divertire i bambini – Fate decorare a loro i biscottiniAbbinamento – Ci vuole il tè. Scherziamo. Noi abbiamo abbinato uno Zibibbo di Pantelleria, va benissimo un Moscato d’Asti o se avete usato cioccolato fondente un Moscato di Scanzo. Perfetti anche un Sagrantino passito o un Aleatico dell’Elba.