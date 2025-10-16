Flaminia Camilletti
2025-10-16

Consulta, salti mortali per salvar la Todde

Imagoeconomica
Per la Corte costituzionale, il Collegio regionale di garanzia non poteva dichiarare la fine della presidenza del M5s in Sardegna, oggetto di ricorsi per l’opacità finanziaria della sua campagna elettorale. Sull’autonomia invece i giudici hanno riscritto una legge.
todde sardegna

Asse Salvini-De Pascale sui balneari. Il Pd impazzisce e grida allo scandalo

Michele De Pascale (Ansa)
Il governatore dell’Emilia-Romagna sostiene il vicepremier che vuole indennizzare i titolari degli stabilimenti quando scatterà la Bolkestein. Apriti cielo, maggiorenti dem e sindaci protestano: «Niente aiuti, sono lobby».
michele de pascale balneari

Francia e Germania prendono a picconate il «muro di droni» guidato da Bruxelles

Ansa
Capitali contrarie ad avere la Commissione al comando Berlino pronta a investire 10 miliardi per i velivoli senza pilota.
droni francia e germania

I pro Pal sono ancora più violenti: due arresti per gli scontri di Udine

Ansa
Altri 13 denunciati per danneggiamento e resistenza, feriti anche tra le forze dell’ordine.
propal udine

Fanno le pulci alla pace: «Non è femminista»

13 ottobre 2025: il summit per la pace di Sharm El-Sheikh (Getty Images)
La quiete in Medio Oriente non placa gli animi dei commentatori nostrani, che ora screditano gli accordi ispirati da Trump per l’assenza di donne ai tavoli negoziali: «Hanno più sensibilità dei maschi». Eppure la von der Leyen dimostra il contrario.
femministe pace gaza
