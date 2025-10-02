Patrizia Floder Reitter
2025-10-02

Commissione Covid, 15 sigle premono per le indagini su effetti avversi e vaccini

Commissione Covid, 15 sigle premono per le indagini su effetti avversi e vaccini
Marco Lisei (Ansa)
Finora in Aula si è affrontato solo l’inizio della pandemia, ma realtà come i comitati Ascoltami e Arbitrium chiedono di anticipare le audizioni sui danneggiati. Ok di Marco Lisei.
Subscribe
commissione covid

Trump sottomette Pfizer sui prezzi

Trump sottomette Pfizer sui prezzi
Donald Trump (Ansa)
Al contrario di Ursula Von der Leyen, che in passato ha chinato il capo a Big Pharma, il tycoon ha costretto il colosso ad abbassare i costi dei farmaci per i consumatori americani.
Subscribe
trump big pharma

Perfino una toga sbugiarda Bassetti: cade anche la favola dell’aggressione

Perfino una toga sbugiarda Bassetti: cade anche la favola dell’aggressione
Matteo Bassetti (Imagoeconomica)
La virostar denunciò un uomo per avergli rivolto minacce durante una presentazione a Sanremo nel 2022. Ora un giudice di Imperia ha assolto l’imputato perché il fatto non sussiste: «Nessuna intimidazione».
Subscribe
bassetti

Scuola, 600.000 euro per le migliori filiere del modello 4+2

True
Scuola, 600.000 euro per le migliori filiere del modello 4+2
iStock

La Fondazione per la scuola italiana stanzia 600.000 euro per premiare le venti filiere del modello 4+2, che prevede diploma in quattro anni e due di specializzazione. Fondi destinati a innovazione didattica, internazionalizzazione e orientamento.

Continua a leggereRiduci
scuola

San Siro, Sala lascia per strada 40 milioni

San Siro, Sala lascia per strada 40 milioni
Beppe Sala (Imagoeconomica)
Opere di manutenzione non realizzate, canoni sospesi per il Covid e oggetto di contenzioso, imposte sulla pubblicità mai riscosse. Inter e Milan si comprano lo stadio a prezzo di «svendita» pur avendo debiti da capogiro con il Comune. Ma per Mr. Expo è tutto ok.
Subscribe
san siro
Le Firme
Guarda tutti i nostri video

Scopri La Verità

Registrati per leggere gratuitamente per 30 minuti i nostri contenuti.
Leggi gratis per 30 minuti
Nuove storie
Preferenze Privacy