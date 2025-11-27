2025-11-27
Weber sgonfia i volenterosi: «Parlano per sé»
Friedrich Merz, Manfred Weber e Ursula von der Leyen (Ansa)
Bordata alla triade Londra-Parigi-Berlino. Il capo del Ppe ce l’ha con Friedrich Merz. E lo mette contro Ursula von der Leyen.Davanti alle telecamere si stringono la mano. Ma dietro le quinte, se ci sono da spartirsi quote di potere reale, si guardano in cagnesco. Stiamo parlando di Manfred Weber, Ursula von der Leyen e Friedrich Merz: tutti figli della stessa casa madre, quella Cdu che per decenni è stata la potente «balena bianca» teutonica, ma che Angela Merkel ha lasciato letteralmente in macerie. Macerie su cui i conservatori tedeschi vorrebbero iniziare a ricostruire. Eppure il tridente, a quanto pare, non gioca per la stessa squadra.Di queste tensioni abbiamo avuto un saggio ieri. Nel suo intervento alla plenaria di Strasburgo, Manfred Weber ha squalificato il formato E3, ossia il tavolo Germania-Francia-Regno Unito che, negli ultimi mesi, ha moltiplicato gli sforzi per sostenere l’Ucraina anche sfidando Washington. «Mi chiedo: di quale Europa abbiamo davvero bisogno? Quale Europa sarebbe in grado di rispondere alle sfide di oggi?», si è domandato retoricamente il presidente del Partito popolare europeo (Ppe). «Per esempio», ha aggiunto, «chi parla a nome dell’Europa? Ho visto che i Paesi dell’E3 si stavano riunendo: Germania, Francia, Gran Bretagna. Rispetto tutte queste nazioni, ma devo dire che quella non è la mia Europa. Quando parlano loro, non è la mia Europa».Difficile non ravvisare in questa bordata un attacco neanche troppo velato a Friedrich Merz. A cui, peraltro, Weber ha contrapposto la presidente della Commissione, che con Merz non è mai stata in rapporti idilliaci: «Ursula von der Leyen, la presidente della Commissione nominata da tutti i leader, da tutte le nazioni, e che ha anche avuto un chiaro mandato in questo Parlamento europeo liberamente eletto, è per me la voce di questa Unione europea. Ecco perché dobbiamo rafforzare il suo ruolo, per avere una vera voce europea», ha affermato il boss dei popolari. Parlando poco prima che l’asse con Ecr sulla legge anti-deforestazione, con cui è stato attenuato uno dei pilastri del Green deal, sopprimesse di nuovo la maggioranza Ursula all’Eurocamera. Insomma, dopo anni di marginalizzazione imposta dai suoi compagni di partito, Weber ha deciso che è arrivato il momento di rialzare la testa. Mentre Merz fa ancora fatica a imporsi come un cancelliere autorevole e Von der Leyen viene costantemente bypassata dai leader di Berlino, Parigi e Londra, il presidente del Ppe sta provando a recuperare posizioni e peso politico. E lo fa seminando zizzania tra i due caporioni dell’ormai defunta Cdu merkeliana: da una parte Ursula, che della Merkel era delfina e a cui deve tutto, e dall’altra Merz, che si è fatto una carriera contrapponendosi proprio all’ex cancelliera.Tra Merz e la Von der Leyen, del resto, non è mai corso buon sangue. La presidente della Commissione ha costruito la sua leadership europea evitando di schiacciarsi sulle posizioni della Cdu, mentre Merz - prima da leader dell’opposizione, ora da cancelliere - ha più volte contestato la sua gestione dei grandi dossier, in particolare immigrazione, transizione verde e politica industriale. La tensione è emersa anche quando Ursula si è candidata per un secondo mandato alla guida della Commissione: sostanzialmente costretta a negoziare il sostegno di Merz, ne ha ottenuto l’appoggio, è vero, ma solo dopo che quest’ultimo aveva esplorato tutte le possibili alternative made in Cdu. Per Merz, d’altronde, Ursula incarna quella visione troppo burocratica dell’Europa, distante dalle priorità dei governi nazionali. Per la Von der Leyen, invece, l’attuale cancelliere incarna una Germania con eccessive smanie di protagonismo.In questo quadro, Weber gioca una partita tutta sua. Da anni incistato nel cuore del Parlamento europeo, ha provato a riaffermare il ruolo dei popolari come vero baricentro politico dell’Unione. La sua rivalità con Merz è antica: l’ascesa di quest’ultimo alla guida della Cdu lo ha privato di una sponda nazionale forte e ne ha indebolito la leadership all’interno del Ppe. Dopo le europee, però, Weber ha riconquistato spazio, diventando il principale interprete di una linea più conservatrice ma pienamente europeista. Insomma, la mossa di ieri non è altro che l’ennesima tappa di una faida familiare.
(Totaleu)
Lo ha dichiarato Sara Kelany, (Fratelli d'Italia) membro del Parlamento e capo del dipartimento italiano per l'immigrazione a margine dell'evento Europe and migration: The Italian Approach Transcending Ideologies al Parlamento europeo di Strasburgo.
La consulenza super partes parla chiaro: il profilo genetico è compatibile con la linea paterna di Andrea Sempio. Un dato che restringe il cerchio, mette sotto pressione la difesa e apre un nuovo capitolo nell’indagine sul delitto Poggi.
La Casina delle Civette nel parco di Villa Torlonia a Roma. Nel riquadro, il principe Giovanni Torlonia (IStock)
Dalle sue finestre vedeva il Duce e la sua famiglia, il principe Giovanni Torlonia. Dal 1925 fu lui ad affittare il casino nobile (la villa padronale della nobile casata) per la cifra simbolica di una lira all’anno al capo del Governo, che ne fece la sua residenza romana. Il proprietario, uomo schivo e riservato ma amante delle arti, della cultura e dell’esoterismo, si era trasferito a poca distanza nel parco della villa, nella «Casina delle Civette». Nata nel 1840 come «capanna svizzera» sui modelli del Trianon e Rambouillet con tanto di stalla, fu trasformata in un capolavoro Art Nouveau dal principe Giovanni a partire dal 1908, su progetto dell’architetto Enrico Gennari. Pensata inizialmente come riproduzione di un villaggio medievale (tipico dell’eclettismo liberty di quegli anni) fu trasformata dal 1916 nella sua veste definitiva di «Casina delle civette». Il nome derivò dal tema ricorrente dell’animale notturno nelle splendide vetrate a piombo disegnate da uno dei maestri del liberty italiano, Duilio Cambellotti. Gli interni e gli arredi riprendevano il tema, includendo molti simboli esoterici. Una torretta nascondeva una minuscola stanza, detta «dei satiri», dove Torlonia amava ritirarsi in meditazione.
Mussolini e Giovanni Torlonia vissero fianco a fianco fino al 1938, alla morte di quest’ultimo all’età di 65 anni. Dopo la sua scomparsa, per la casina delle Civette, luogo magico appoggiato alla via Nomentana, finì la pace. E due anni dopo fu la guerra, con villa Torlonia nel mirino dei bombardieri (il Duce aveva fatto costruire rifugi antiaerei nei sotterranei della casa padronale) fino al 1943, quando l’illustre inquilino la lasciò per sempre. Ma l’arrivo degli Alleati a Roma nel giugno del 1944 non significò la salvezza per la Casina delle Civette, anzi fu il contrario. Villa Torlonia fu occupata dal comando americano, che utilizzò gli spazi verdi del parco come parcheggio e per il transito di mezzi pesanti, anche carri armati, di fatto devastandoli. La Casina di Giovanni Torlonia fu saccheggiata di molti dei preziosi arredi artistici e in seguito abbandonata. Gli americani lasceranno villa Torlonia soltanto nel 1947 ma per il parco e le strutture al suo interno iniziarono trent’anni di abbandono. Per Roma e per i suoi cittadini vedere crollare un capolavoro come la casina liberty generò scandalo e rabbia. Solo nel 1977 il Comune di Roma acquisì il parco e le strutture in esso contenute. Iniziò un lungo iter burocratico che avrebbe dovuto dare nuova vita alle magioni dei Torlonia, mentre la casina andava incontro rapidamente alla rovina. Il 12 maggio 1989 una bimba di 11 anni morì mentre giocava tra le rovine della Serra Moresca, altra struttura Liberty coeva della casina delle Civette all’interno del parco. Due anni più tardi, proprio quando sembrava che i fondi per fare della casina il museo del Liberty fossero sbloccati, la maledizione toccò la residenza di Giovanni Torlonia. Per cause non accertate, il 22 luglio 1991 un incendio, alimentato dalle sterpaglie cresciute per l’incuria, mandò definitivamente in fumo i progetti di restauro.
Ma la civetta seppe trasformarsi in fenice, rinascendo dalle ceneri che l’incendio aveva generato. Dopo 8 miliardi di finanziamenti, sotto la guida della Soprintendenza capitolina per i Beni culturali, iniziò la lunga e complessa opera di restauro, durata dal 1992 al 1997. Per la seconda vita della Casina delle Civette, oggi aperta al pubblico come parte dei Musei di Villa Torlonia.
