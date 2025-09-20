Stefano Graziosi
2025-09-20

Trump e Xi sotterrano l’ascia: accordo su TikTok più vicino. Donald nel 2026 andrà in Cina

Trump e Xi sotterrano l’ascia: accordo su TikTok più vicino. Donald nel 2026 andrà in Cina
Donald Trump e Xi Jinping (Ansa)
Tycoon soddisfatto del colloquio telefonico: «Progressi su economia, fentanyl, Kiev». Nessuna intesa sul social, ma il bando dell’app negli States resta posticipato a dicembre.
Subscribe
telefonata trump xi

Berlino sconta già i dazi americani: surplus commerciale giù del 15%

Berlino sconta già i dazi americani: surplus commerciale giù del 15%
Friedrich Merz (Ansa)
L’eccesso di export tedesco verso gli Usa è sceso a 34,6 miliardi, record negativo dal 2021.
Subscribe
commercio germania usa

Gli F-35 italiani respingono tre Mig russi. E l’Estonia chiede l’attivazione dell’art. 4

Gli F-35 italiani respingono tre Mig russi. E l’Estonia chiede l’attivazione dell’art. 4
Aerei caccia dell'aeronautica militare italiana (Ansa)
La Nato: «Azioni sconsiderate». L’Unione: «Risponderemo a tutte le provocazioni».
Subscribe
f-35 italiani

Altro autogol: 19° giro di sanzioni a Putin

Altro autogol: 19° giro di sanzioni a Putin
Ursula von der Leyen (Ansa)
Bruxelles propone di anticipare a gennaio 2027 lo stop all’import di Gnl di Mosca, con il rischio di prezzi del gas maggiori e di usare beni congelati agli oligarchi per finanziare Kiev. Giancarlo Giorgetti prudente: «Valutare bene i limiti legali e reputazionali».
Subscribe
sanzioni russia

L’Ue fa scattare la trappola dell’euro digitale

L’Ue fa scattare la trappola dell’euro digitale
Euro digitale (iStock)

L’Eurogruppo approva il progetto sul quale lavora pure la Bce. L’obiettivo è gestire l’aumento di pagamenti immateriali. I rischi: controlli, stop privacy e meno libertà di spesa. E se salta Internet possiamo usare i soldi?

Subscribe
euro digitale
Le Firme
Guarda tutti i nostri video

Scopri La Verità

Registrati per leggere gratuitamente per 30 minuti i nostri contenuti.
Leggi gratis per 30 minuti
Nuove storie
Preferenze Privacy