Chiesti 122 milioni agli ex manager della Popolare di Bari fallita

Banca popolare di Bari (Imagoeconomica)

Dall’inventario della fu Veneto Banca spuntano quadri del Tiziano e opere di Murano.Il Tribunale civile di Bari ha emesso una delle decisioni più pesanti nella partita post-crac della Banca Popolare di Bari (oggi BdM Banca): l’istituto è stato condannato al risarcimento per circa 122 milioni di euro ritenendo colpevoli Marco Jacobini (all’epoca presidente), il figlio Gianluca Jacobini (ex vicedirettore generale), altri ex amministratori e sindaci e la società di revisione Pwc.Secondo le ricostruzioni riportate dalle principali testate locali e nazionali, la posizione dei due Jacobini è centrale anche sul piano quantitativo: potranno essere chiamati a rispondere fino a 109 milioni, mentre tra i condannati figura anche l’ex amministratore delegato Giorgio Papa.Il fulcro della responsabilità economica individuata dal collegio ruota attorno all’operazione legata al Gruppo Maiora, esposto verso l’istituto per circa 160 milioni. Per i giudici, la gestione di quel dossier sarebbe riconducibile in via esclusiva ai Jacobini e a Papa, senza un’effettiva azione di contenimento da parte del nuovo consiglio di amministrazione nominato dopo l’ispezione del 2018, definita dalla sentenza come una «debole iniziativa».La decisione fotografa un rapporto con la controparte imprenditoriale giudicato «duraturo» e soprattutto opaco sul piano informativo: le cronache riferiscono di «distorsioni informative»e «occultamento dei dati» ai consiglieri non esecutivi, in un contesto di prassi operative considerate patologiche nella gestione del credito, con un ruolo chiave del Comitato credit coordinato da Gianluca Jacobini e la presenza del padre Marco, con il consenso dell’amministratore delegato.Più in generale, il Tribunale collega la rovinosa fotografia patrimoniale emersa con l’amministrazione straordinaria del 2019 a prassi imprudenti nella concessione di fidi e a tecniche contabili finalizzate a rappresentare come meno rischiose esposizioni che, nei fatti, lo erano molto di più.La sentenza, sul piano civile, alza anche l’asticella della responsabilità anche lungo la catena dei controlli, includendo sindaci e revisori. È un passaggio che pesa non solo per l’ammontare riconosciuto molto elevato, ma perché cristallizza in sede giudiziaria un impianto accusatorio preciso costituito da scelte creditizie concentrate, governance debole e informazione interna distorta.Nel dettaglio, la ripartizione massima indicata nelle cronache vede condannati al risarcimento Marco e Gianluca Jacobini fino a 109 milioni; Giorgio Papa fino a 42 milioni; un gruppo di ex consiglieri a fino a 24 milioni complessivi; Vincenzo De Bustis fino a 3,4 milioni (per una specifica operazione) e il collegio sindacale fino a 4,5 e 3 milioni (a seconda delle posizioni). C’è poi il ruolo del colosso PwC, condannato al pagamento per circa 2,5–2,7 milioni.«La recentissima sentenza del tribunale civile di Bari di condanna al risarcimento dei danni di quasi tutto il cda della ex Popolare di Bari nel 2015/2018, conferma ancora una volta il diritto dei 70.000 soci a essere anch’essi ristorati», fa sapere una nota congiunta delle associazioni AssoAzionistiBPB e Comitato indipendente azionisti Bpb. «Quest’oggi (ieri, ndr)», prosegue il comunicato, «ancor più forte è la necessità di risarcire anche gli incolpevoli 70.000 soci della Popolare che hanno visto azzerati il i loro investimenti. Un onere questo che deve caricarsi la banca o lo Stato, proprietario della banca».Intanto, sempre in tema di dissesti bancari, arriva una notizia sul tema della liquidazione in corso di Veneto Banca. Tra le poche opere d’arte in arrivo dalla banca finita a gambe all’aria nel 2017 e acquisita per un euro da Intesa Sanpaolo, c’è un quadro che potrebbe essere della scuola di Tiziano Vecelio, il pittore del Cinquecento massimo esponente della scuola veneziana. L’asta sul dipinto è stata bloccata dalla Sovrintendenza e si attende l’attribuzione definitiva «che potrebbe fare schizzare in alto il valore» hanno spiegato in settimana, in audizione in Senato, due dei tre commissari liquidatori della Banca. Nel patrimonio della liquidazione ci sono anche dipinti, stampe, vetri antichi e lampadari di Murano.