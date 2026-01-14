{{ subpage.title }}

True
Francesco Borgonovo
2026-01-14

La Cgil assolve il dittatore Maduro ma condanna il vescovo pro vita

La Cgil assolve il dittatore Maduro ma condanna il vescovo pro vita
Nel riquadro l vescovo di Sanremo e Ventimiglia, Monsignor Antonio Suetta. Sullo sfondo il segretario generale della Cgil, Maurizio Landini (Ansa)
Per Landini & C. il caudillo era «eletto». Le campane contro l’aborto sono «violente».

È davvero suggestivo scoprire quali siano le coordinate morali del più grande sindacato italiano. La Cgil in questi giorni sta dimostrando - se mai ce ne fosse ulteriore bisogno - di vivere in un universo tutto suo, in cui giusto e sbagliato si distinguono sulla base di parametri lisergici. Nel mondo surreale della Cgil, l’ex presidente del Venezuela ora deposta Nicolás Maduro è «un presidente eletto dal popolo», affermazione che farebbe ridere persino i più fidati sgherri di Maduro medesimo. In compenso, il vescovo di Ventimiglia e San Remo, Antonio Suetta, è uno che compie gesti violenti.

Continua a leggereRiduci
True

240.000 euro per il carabiniere

L’indignazione dei lettori per l’ingiustizia subita in tribunale dal militare, che ha sparato per difendere un collega, si trasforma in una gara di generosità. Quanto raccolto è più che sufficiente ad aiutarlo, il resto andrà in un fondo per altri casi come questo.

Ieri mattina, quando il nostro amministratore mi ha comunicato il saldo del conto corrente aperto per la sottoscrizione a favore di Emanuele Marroccella sono rimasto a bocca aperta. Lunedì sera erano stati 86.000 euro, una cifra enorme considerando che l’iniziativa era stata lanciata venerdì. Ma ieri, alle dieci e mezza, quando ho ricevuto la telefonata dalla contabilità eravamo già a 220.000 euro (diventati 240 in serata). Un dato incredibile, che certo non mi aspettavo. Ma soprattutto la dimostrazione che i lettori, l’opinione pubblica, sta con le forze dell’ordine e non con chi le condanna.

Continua a leggereRiduci
emanuele marroccella

Non Sparate sul Pianista | Saimir Pirgu: «Il mio Rodolfo nella Bohème, pensando a Pavarotti»

Non Sparate sul Pianista | Saimir Pirgu: «Il mio Rodolfo nella Bohème, pensando a Pavarotti»

L’interprete albanese, protagonista del capolavoro di Puccini al teatro dell’Opera di Roma, svela la psicologia del personaggio. E racconta la folgorazione per I Tre tenori quando nel suo Paese il comunismo crollava e l’Italia sbucava dalla tv

carlo melato non sparate sul pianista podcast
True

Alle società degli influencer di Gedi prestiti «illeciti» per 30 milioni

Alle società degli influencer di Gedi prestiti «illeciti» per 30 milioni
John Elkann (Getty Images)
Inchiesta sui finanziamenti sospetti concessi da Banca Progetto: spunta la spa dei social su cui han puntato gli Elkann. Nel decreto di perquisizione, contestata l’indebita percezione di erogazioni a danno dello Stato.

Il 2025 non era finito bene per il gruppo Gedi. I vecchi vertici avevano patteggiato una pena per la truffa milionaria perpetrata ai danni dell’Inps e le redazioni dei giornali controllati erano andate in agitazione dopo l’annuncio della vendita della Repubblica e della Stampa da parte dell’azienda presieduta da John Elkann a un tycoon greco. Ma l’anno nuovo si annuncia non meno agitato, dal momento che nell’inchiesta sui presunti finanziamenti sospetti concessi da Banca Progetto (si parla di un giro di prestiti vicino al miliardo di euro) è finita, tra le altre, anche la Stardust Spa, un’azienda che dall’estate del 2022 ha come socio di maggioranza (inizialmente relativa e adesso assoluta, con il 94 per cento circa) proprio il gruppo Gedi.

Continua a leggereRiduci
gedi elkann
True

Pure Salvini aderisce e mette i soldi

Pure Salvini aderisce e mette i soldi
Matteo Salvini (Ansa)
Il leader del Carroccio: «Sono sempre dalla parte degli eroi che rischiano la vita». Intanto la Lega annuncia: nel nuovo decreto sicurezza tutela processuale per le divise.

«Adesso il Parlamento approvi una legge che permetta alle forze dell’ordine di operare serenamente e, soprattutto, di difendere la propria e l’altrui incolumità senza temere di finire sul banco degli imputati», è l’appello di Carmine Caforio, segretario generale di Usmia carabinieri. L’Unione sindacale militare interforze associati ringrazia il quotidiano La Verità «per la vicinanza e la solidarietà concreta dimostrate nei confronti del brigadiere dei carabinieri Marroccella».

Continua a leggereRiduci
marroccella salvini
Le Firme
Guarda tutti i nostri video

Scopri La Verità

Registrati per leggere gratuitamente per 30 minuti i nostri contenuti.
Leggi gratis per 30 minuti
Nuove storie
Preferenze Privacy