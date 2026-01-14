True Maria Vittoria Galassi Trentini e Burlò riabbracciano l’Italia. «Caracas campo di concentramento» Alberto Trentini e Mario Burlò (Ansa)

Sbarcati a Ciampino dopo 14 mesi nel carcere sudamericano. Gli analisti: «Doppio sequestro». Tajani: «Incontro toccante».Provati da oltre 400 giorni di carcere a Caracas, ma finalmente in Italia: Alberto Trentini e Mario Burlò sono atterrati all’aeroporto di Ciampino con un volo di Stato ieri mattina. Ad abbracciarli, non appena scesi dalle scalette dell’aereo, sono stati i loro cari: la madre del cooperante veneto, Armanda Colusso, e i figli dell’imprenditore torinese, Gianna e Corrado. A osservare la scena, dietro i vetri dell’aeroporto, come per non essere di troppo in quel momento tanto atteso dalle famiglie, il presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, e il ministro degli Esteri, Antonio Tajani. Il premier e il vicepremier, che ha definito il momento «toccante», hanno incontrato i due connazionali poco dopo: «Hai abbracciato mamma? È stata tanto in pensiero lo sai, vero?», ha detto Meloni rivolgendosi a Trentini. Il momento dei saluti istituzionali è stato breve: «Non vi voglio disturbare perché avete del tempo da recuperare», ha comunicato il presidente del Consiglio, prima di congedarsi.Il cooperante italiano e la famiglia, tramite una dichiarazione letta dall’avvocato, Alessandra Ballerini, hanno fatto sapere di essere «felicissimi», ma quella loro «felicità ha un prezzo altissimo», dato che «non si possono cancellare le sofferenze e questi interminabili 423 giorni». E il pensiero, inevitabilmente, «va a tutte le persone ancora detenute e alle loro famiglie. La solidarietà dentro e fuori dal carcere è stata la nostra salvezza».A sottolineare lo spirito di solidarietà tra tutti i sequestrati è stato anche Burlò. Che ha raccontato lo strazio vissuto in oltre un anno di detenzione: «Le condizioni di El Rodeo I sono terrificanti», con la cella che è «tre metri e mezzo per due con una latrina centrale, un tubo dove lavarsi con l’acqua e nient'altro. Dove c’è la latrina, a mezzo metro mangi». L’imprenditore ha spiegato che per lui e Trentini, con cui ha condiviso la cella, quella non era una prigione ma «un campo di concentramento» visto che uscivano «con la maschera come a Guantanamo e con le manette». Ha poi confermato di non aver subito «violenze fisiche», ma il «non poter parlare con i figli, senza il diritto di difesa, senza poter parlare con un avvocato» è già di per sé «una tortura». Tra l’altro, ha dichiarato che «dormivano per terra con gli scarafaggi», con la paura che li avrebbero «ammazzati». Burlò, che ha detto di non aver mai saputo formalmente l’accusa, ha ricordato il momento dell’arresto: «Mi fermano, do il passaporto, guardano internet e mi dicono che sono un politico che vuole far saltare il governo». Diventa sempre più chiaro, anche secondo gli analisti, come la loro detenzione sia stata un doppio sequestro: è stata la ritorsione di Nicolás Maduro dopo il mancato riconoscimento italiano del suo regime. E pare che il dittatore, a ottobre, avesse chiesto all’esecutivo italiano di dissociarsi dalla linea dell’amministrazione americana sul dossier venezuelano, in cambio della liberazione di Trentini. Ricevuta la risposta negativa, ha bloccato il rilascio. Quel che è certo è che nei prossimi giorni Trentini e Burlò saranno ascoltati in procura a Roma. La commozione del loro ritorno a casa ha avvolto il Senato: due applausi bipartisan hanno segnato l’informativa di Tajani sulla situazione in Venezuela. La liberazione è l’epilogo di «un lavoro durato mesi: lavoro silenzioso, costante, da parte del governo che ha consentito, dopo la rimozione di Maduro, di cogliere un obiettivo sentito fortemente dalla popolazione italiana». Ringraziando il personale diplomatico e non, il vicepremier ha ammesso: «Noi dobbiamo essere orgogliosi di come operano all’estero per tutelare in ogni circostanza l’interesse dei nostri cittadini». D’altronde anche lo stesso Burlò ha detto a Tajani: «che la vicinanza dello Stato gli aveva permesso di resistere meglio alle difficoltà che stava affrontando». Il riconoscimento del lavoro italiano arriva anche dalla Spagna: il leader del Partito popolare spagnolo, Alberto Núñez Feijóo, ha commentato: «Il premier italiano Giorgia Meloni ha accolto all’uscita dell’aereo i prigionieri politici incarcerati dal regime venezuelano. Lontani dalla dittatura, vicini a coloro che l’hanno subita. È così che si fa», mentre ha accusato il governo spagnolo di lavorare «fianco a fianco con i seguaci di Maduro». E con la caduta del dittatore venezuelano che «rappresenta un’occasione storica per il Venezuela e per tutta l’America Latina», Tajani ha illustrato che, una volta raggiunta la stabilità nel Paese, si potrà lavorare «per la crescita», con le imprese italiane che «potranno avere un ruolo di primo piano». Oltre all’energia, il ministro pensa «alla gestione delle risorse idriche e alle infrastrutture». Ha dunque annunciato di aver dato mandato «alla Cooperazione allo sviluppo, di avviare una serie di iniziative urgenti di collaborazione tecniche ed economiche a partire dal settore sanitario a favore della popolazione». L’Italia è pronta a collaborare in tal senso «anche con le organizzazioni della società civile attive nel Paese e con la chiesa locale».