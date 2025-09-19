Maddalena Loy
L’ex capo dei Cdc Usa va in Senato e frigna Il risultato? Uno spot per Kennedy

Susan Monarez (Getty)
Susan Monarez, da poco silurata e alleata di una potente lobby farmaceutica, è stata colta in fallo su anti Covid e antiepatite.
Pichetto: «O l'Ue riesce a gestire la transizione energetica o resterà intrappolata tra fratture interne»

Pichetto: «O l'Ue riesce a gestire la transizione energetica o resterà intrappolata tra fratture interne»play icon
Gilberto Pichetto Fratin (Ansa)

Così ha dichiarato il ministro dell'Ambiente e della Sicurezza energetica Gilberto Picchetto Fratin durante il Consiglio ambiente a Bruxelles.

Putin fa i conti: «Al fronte siamo 700.000»

Vladimir Putin e Donald Trump (Getty)
  • Donald Trump striglia lo zar: «Sono deluso, Mosca perde più uomini di Kiev». Ma a Keir Starmer che chiede pressioni replica: «Voglio evitare il terzo conflitto mondiale». Sergej Lavrov poliziotto buono: «Donald capisce le cause profonde». Oggi nuovo pacchetto Ue contro la Russia.
  • Il perdurare delle ostilità in Ucraina dipende dall’Europa, messa al palo dal tycoon.

Corte dei Conti indagata per i bilanci di Zinga

Luca Zingaretti (Ansa)
Per i pm scontri tra toghe sui controlli. Chi voleva vederci chiaro sulle Asl del Lazio «diffamato e allontanato». Per allungare i tempi «inventata» una richiesta di rinvio a data da destinarsi. Spunta anche il sindaco Roberto Gualtieri.
Un referendum sull’immigrazione. In Francia già 1,6 milioni di firme

Philippe de Villiers (Getty Images)
  • L’iniziativa è stata lanciata dallo scrittore cattolico ed ex eurodeputato Philippe de Villiers ed è sostenuta dalle testate del gruppo Bolloré. «Oggi è il problema principale, se non facciamo nulla addio al nostro Paese».
  • Ennesima giornata di mobilitazione nel Paese transalpino: stavolta più partecipanti e meno scontri rispetto a quella turbolenta del 10 settembre. Gli arresti sono stati 181, i feriti 11.

Lo speciale contiene due articoli.

