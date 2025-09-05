Giuliano Guzzo
2025-09-05

Cardinale Müller: «Con Trump sta tornando la legge naturale»

Cardinale Müller: «Con Trump sta tornando la legge naturale»
content.jwplatform.com
Nel suo intervento alle «Tavole di Assisi», il cardinal Gerhard Ludwig Müller sferza l’Uk: «Anche Adolf Hitler rinchiudeva chi pregava per i perseguitati». Ai fedeli: «Riconosciuti i diritti inalienabili, una cooperazione tra Stato e Chiesa è possibile. Ma se c’è conflitto, si ubbidisce a Dio».
Prezzo oro da record. Altro che The Donald: c’è lo zampino cinese

Prezzo oro da record. Altro che The Donald: c'è lo zampino cinese
Pan Gongsheng (Ansa)
Secondo la vulgata, l’unica causa sarebbero i dazi americani In realtà, questo bene rifugio serve a rendere più forte lo yuan.
La Cgil marina il lavoro e rema per Flotilla

La Cgil marina il lavoro e rema per Flotilla
Ansa
Nelle Marche il sindacato si «iscrive» alla crociata utopistica delle barche civili in viaggio verso Gaza con a bordo i viveri Meloni rassicura la Schlein: «Esistono canali umanitari più sicuri, ma tuteleremo gli attivisti». Cinema zavorrato a Venezia.
I Paesi che producono più veicoli

I Paesi che producono più veicoli
Macron offre a Kiev una armata fantasma: «Gli Usa ci aiutano». Ma mollano il vertice

Macron offre a Kiev una armata fantasma: «Gli Usa ci aiutano». Ma mollano il vertice
Ansa
Roma, Berlino e Varsavia: no alle truppe. Parigi scuce impegni monetari e lancia una missione segreta. Trump: basta barili russi.
