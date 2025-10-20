Roberto Faben
2025-10-20

Paolo Violini:  «Lavoro con Raffaello e Michelangelo»

Paolo Violini:  «Lavoro con Raffaello e Michelangelo»
Paolo Violini (Youtube)
Il nuovo direttore del laboratorio. Restauro dipinti e materiali lignei del Vaticano: «Opereremo sul “Giudizio universale” e sulla Loggia del Sanzio nel cortile di San Damaso. Quest’ultimo intervento durerà cinque anni».
Subscribe
paolo violini

Sul nucleare Teheran è davanti a un bivio

True
Sul nucleare Teheran è davanti a un bivio
Ansa

Il dossier del nucleare iraniano sta tornando al centro dell’attenzione. Sabato, Teheran ha dichiarato decadute tutte le restrizioni previste dall’accordo sull’energia atomica, che era stato firmato nel 2015.

Subscribe
iran nucleare

Dimmi La Verità | Daniele Ruvinetti: «Tutti i retroscena della trattativa Trump-Putin»

Dimmi La Verità | Daniele Ruvinetti: «Tutti i retroscena della trattativa Trump-Putin»

Ecco #DimmiLaVerità del 20 ottobre 2025. Ospite l'esperto di geopolitica Daniele Ruvinetti. L'argomento del giorno è: "La trattativa Trump-Putin sull'Ucraina".

carlo tarallo dimmi la verità podcast

Gaza, la fine di un esperimento politico: l’implosione di Hamas e la nuova geografia del caos

True
Gaza, la fine di un esperimento politico: l’implosione di Hamas e la nuova geografia del caos
Getty Images

Dopo il ritiro israeliano, la Striscia sprofonda nel disordine interno: clan armati si contendono il controllo e gli alleati regionali tentano di evitare il collasso.

Subscribe
gaza

Fuori dalle pale. Viaggio nell’Italia che rifiuta l’eolico

Fuori dalle pale. Viaggio nell’Italia che rifiuta l’eolico
iStock
  • Dalla Toscana alla Sardegna, dal Friuli alla Calabria, si moltiplicano le proteste contro le installazioni. Che allontanano i turisti e confiscano terre coltivabili agli agricoltori.
  • Oltre a devastare il paesaggio, i «mulini a vento del terzo millennio» sono costruiti con materiali molto resistenti. Nel 2050 le discariche ospiteranno 43 milioni di tonnellate quasi impossibili da smaltire.

Lo speciale contiene due articoli

Subscribe
eolico italia
Le Firme
Guarda tutti i nostri video

Scopri La Verità

Registrati per leggere gratuitamente per 30 minuti i nostri contenuti.
Leggi gratis per 30 minuti
Nuove storie
Preferenze Privacy