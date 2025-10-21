Nino Sunseri
2025-10-21

Assalto al Btp Valore: già 5,4 miliardi

Assalto al Btp Valore: già 5,4 miliardi
Giancarlo Giorgetti (Ansa)
I risparmiatori rispondono: il primo giorno di emissione sfiora il record. A questo ritmo lo Stato potrebbe incassare 10 miliardi. La richiesta media è stata di 35.000 euro.
Subscribe
btp valore

Manovra, forzisti e Lega uccidono nella culla la stangata sugli affitti brevi

Il rialzo della cedolare al 26% non era stato concordato. Sarebbe entrato in manovra per iniziativa del Tesoro ma ora in Aula potrebbe non avere i voti. L’opposizione annuncia barricate sul taglio ai fondi per il cinema.
Subscribe
manovra

Edicola Verità | la rassegna stampa del 21 ottobre

Edicola Verità | la rassegna stampa del 21 ottobre

Ecco #EdicolaVerità, la rassegna stampa podcast del 21 ottobre con Carlo Cambi

carlo cambi edicola verità podcast

Gentiloni allarmato per l’industria distrutta dalle sue strategie verdi

Gentiloni allarmato per l’industria distrutta dalle sue strategie verdi
Paolo Gentiloni (Ansa)
L’ex commissario vede l’Ue indietro sull’Ia, ma chi ha spalancato le porte a Pechino?
Subscribe
paolo gentiloni

«L’Europa ha lavorato per la Cina»

«L’Europa ha lavorato per la Cina»
Ursula von der Leyen (Ansa)

Le sbalorditive parole di Ursula: «Le nostre politiche hanno aiutato Pechino nel solare, nelle batterie, nelle auto elettriche. Adesso rischiamo una nuova dipendenza». È tutta colpa sua e si dovrebbe dimettere. Invece incredibilmente rilancia: «Bisogna accelerare».

Subscribe
europa cina
Le Firme
Guarda tutti i nostri video

Scopri La Verità

Registrati per leggere gratuitamente per 30 minuti i nostri contenuti.
Leggi gratis per 30 minuti
Nuove storie
Preferenze Privacy