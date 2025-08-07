2025-08-07
L’ultima di Bostik Sala. Chiede ai magistrati di rimediare ai danni che lui ha provocato
Beppe Sala (Ansa)
Per restare attaccato alla sedia, il sindaco di Milano vagheggia un «tavolo» coi pm che dia risposte a chi è rimasto senza casa.
Appuntamento in Piazza con Ashkan Rostami uno dei più autorevoli esponenti della diaspora iraniana in Europa: rappresenta all’estero il Partito Costituzionalista dell’Iran e da tempo prende parte al Consiglio di Transizione dell’Iran. Con lui parliamo della situazione della Repubblica islamica dopo la guerra lampo con Israele e del futuro dell’Iran.
Ecco EdicolaVerità, la rassegna stampa del 7 agosto con Carlo Cambi