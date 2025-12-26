{{ subpage.title }}

Bansky e la Street Art in mostra a Conegliano

True
Bansky e la Street Art in mostra a Conegliano
MR. BRAINWASH, Banksy thrower, opera unica su carta, 2022

È Palazzo Sarcinelli a Conegliano a ospitare (sino al 22 marzo 2026) una mostra ricca di 80 opere dedicata a Bansky e al movimento della street art, dalle sue origini underground alla sua attuale consacrazione nel mondo dell'arte.

È una mostra di quelle che lasciano il segno l’esposizione allestita nelle sale di Palazzo Sarcinelli, un viaggio emozionale nel mondo della street art raccontato attraverso le opere di quegli artisti che hanno saputo trasformare un linguaggio espressivo marginale (e spesso illegale…) in una forma d’arte globale e universalmente riconosciuta.

banksy
True

La Agnelli che non si occupò di Fiat

La Agnelli che non si occupò di Fiat
Maria Sole Agnelli (Getty)
È morta oggi a 100 anni Maria Sole Agnelli, sorella dell’Avvocato. Donna defilata, ha condotto una vita al di fuori dei vertici industriali della dinastia, prediligendo i cavalli e la cultura.

C’era una volta la dinastia Agnelli, quella che ha dominato l’Italia per decenni. E poi c’era Maria Sole Agnelli, la più defilata, la più elegante, la meno interessata ai bulloni del potere industriale. Quella che, potendo sedersi al tavolo dove si decideva il destino della Fiat, preferì sempre un altro tavolo: quello della vita, della cultura, dei cavalli, dei comuni di Provincia, delle scuole da rimettere a posto. È morta ieri, a 100 anni compiuti, chiudendo in silenzio un capitolo laterale ma indispensabile della saga Agnelli.

maria sole agnelli

Operazione «Wintergewitter», l'ultima offensiva dell'Asse in Italia

True
Operazione «Wintergewitter», l'ultima offensiva dell'Asse in Italia
Da sx in alto: americani della 92ª Divisione, alpini della Divisione «Monterosa», paracadutisti tedeschi e la frazione di Sommocolonia oggi. Garfagnana, 26 dicembre 1944

La notte del 26 dicembre 1944 in Garfagnana i tedeschi e gli alpini della Divisione «Monterosa» colsero di sorpresa i «Buffalo Soldiers», gli afroamericani della 92ª Divisione di fanteria.

battaglia garfagnana
True

«The Lowdown», il crime di Ethan Hawke tra indagini e famiglia

True
«The Lowdown», il crime di Ethan Hawke tra indagini e famiglia

The Lowdown, in arrivo su Disney+ il 26 dicembre, unisce il genere crime alla dimensione familiare. Ethan Hawke interpreta Lee Raybon, libraio e aspirante investigatore, che insieme alla figlia indaga su segreti e scandali nella potente famiglia Washberg di Tulsa.

Un omaggio, ben fatto e ben scritto, al genere crime, con i suoi racconti e personaggi cardine. The Lowdown, al debutto su Disney+ venerdì 26 dicembre, nel pieno delle festività natalizie, è qualcosa più di piacevole, qualcosa che potrebbe portarlo vicino alla definizione di bello. E il merito è da dividersi equamente fra Sterlin Hajro, suo creatore, ed Ethan Hawke, interprete dello stralunato protagonista, i capelli senza forma, un po' pazzi, e le camicie a quadri.

the lowdown disney plus
True

Mutui 2025: variabili più convenienti, fissi stabili ma leggermente più cari

True

Nel 2025 i mutui a tasso variabile hanno visto un calo medio delle rate, mentre i fissi sono lievemente aumentati. Gli esperti sottolineano che la scelta dipende dal profilo del mutuatario e dalle proprie esigenze di rischio e stabilità.

Il bilancio dell’anno, anche dopo l’ultima decisione della Bce di lasciare i tassi invariati, racconta una dinamica chiara: chi ha un mutuo a tasso variabile ha visto (o sta vedendo) un alleggerimento delle rate, mentre sul fronte dei fissi le condizioni si sono leggermente irrigidite.

mutui
