Stefano Graziosi
2025-11-02

L’assedio a Caracas è un monito. Usa a tutto il Sudamerica: «Lontani dalla Cina»

L'assedio a Caracas è un monito. Usa a tutto il Sudamerica: «Lontani dalla Cina»
Un membro della Milizia bolivariana del Venezuela durante una manifestazione filogovernativa a Caracas (Ansa)
Donald Trump aumenta la pressione militare intorno al Venezuela. Ma la lotta ai narcos sembra un pretesto per limitare Pechino.
venezuela

Stretta di Tokyo: prima i giapponesi

Stretta di Tokyo: prima i giapponesi
Sanae Takaichi (Ansa)
Giro di vite del nuovo premier su immigrazione e politiche per i residenti stranieri. Tassazione non più esente per chi ha il visto di studio. Limiti al turismo di massa.
giappone

L’altra guerra di Zelensky per i pieni poteri

L'altra guerra di Zelensky per i pieni poteri
Volodymyr Zelensky (Ansa)
  • Attivisti civili e membri dell’opposizione contro il leader ucraino: «Mette a tacere i critici accusandoli di lavorare per i russi». Un processo autoritario per non avere concorrenti alle prossime elezioni. Purghe «gratuite» anche nel settore energetico.
  • L’intelligence festeggia. Mosca colpisce le reti elettriche e si avvicina a uno snodo chiave.

Lo speciale contiene due articoli

guerra in ucraina

Pechino fa la faccia buona sui chip

Pechino fa la faccia buona sui chip
Xi Jinping (Ansa)
Xi Jinping pronto a esentare dal divieto di export verso l’Europa alcuni ordini di semiconduttori Nexperia. Una boccata d’ossigeno per la filiera dell’auto in grave crisi di forniture.
semiconduttori

Pillole di galateo di Petra e Carlo | Come si apre una bottiglia di prosecco, spumante o champagne

Pillole di galateo di Petra e Carlo | Come si apre una bottiglia di prosecco, spumante o champagne
pillole di galateo
