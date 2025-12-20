Tutta La Verità | Vogliono tappare la bocca a Panorama perché non parli delle Ong

La Procura di Ravenna ha emesso 12 avvisi di garanzia per l’alluvione del settembre 2024 che colpì duramente due paesi, Traversara e Boncellino, in Provincia di Ravenna. L’argine che doveva proteggere le due frazioni di Bagnacavallo, che aveva già ceduto nel maggio del 2023 con una prima alluvione, a causa dell’incuria del territorio e delle mancate pulizie degli alvei del fiume, esplose letteralmente il 19 settembre 2024, sommergendo le abitazioni vicine e allagando completamente il centro abitato con decine di famiglie sfollate, molte delle quali, ancora oggi, non hanno fatto ritorno nelle loro case.
Gli indagati non sono tecnici qualunque, ma veri e propri big a livello regionale, «figure apicali della Protezione civile e del settore Cura del territorio e Ambiente della Regione Emilia Romagna» si legge negli atti, in attività già durante il mandato del presidente Stefano Bonaccini, in carica come governatore dal 2014 al 2024, a cui spettano comunque, per competenza, la maggior parte delle responsabilità politiche della vicenda. Tra gli atri risultano indagati Rita Nicolini, dal 2019 direttore della Agenzia regionale per la Sicurezza territoriale e la Protezione civile e oggi in staff, con il ruolo di capo dell’area tecnica, del commissario straordinario di governo alla ricostruzione dei territori colpiti dalle alluvioni, e Paolo Ferrecchi, direttore generale dell’Arpae, ex vertice del servizio Ambiente della Regione Emilia Romagna.
Insieme a loro anche alcuni titolari delle ditte che hanno eseguito i lavori di ripristino dopo la prima alluvione in un regime di «somma urgenza» che, secondo l’accusa, avrebbe lasciato spazio a procedure quantomeno affrettate. Ma anche attualmente persiste il rischio di nuovi cedimenti. L’indagine era partita dopo il sopralluogo nelle zone colpite dalla alluvione dei pm Daniele Barberini e Francesco Coco che, per vederci chiaro, commissionarono una approfondita verifica tecnica al Politecnico di Milano e la consulenza ha segnalato sia negligenze di lunga data che «omissioni su strutture di ripristino che avrebbero potuto evitare o mitigare il rischio idraulico».
Il fascicolo, infatti, era stato aperto per disastro colposo contro ignoti, ma nel corso delle indagini è emerso che il rischio, per i territori già colpiti, non è affatto terminato. Alla prima ipotesi di reato, infatti, si è aggiunto anche il «pericolo di disastro» legato alla qualità degli interventi realizzati in seguito alle alluvioni. In poche parole, quello che è accaduto potrebbe ancora succedere.
Eppure, davanti a tutto questo, De Pascale, già sindaco di Ravenna e dunque originario dei luoghi disastrati, invece di gioire per le vittime che, da tempo, chiedono risposte sulle mancanze di chi doveva tutelare ambiente e cittadini, ha pensato bene di mettere, per prima cosa, al sicuro i suoi con un laconico «è giusto che i magistrati verifichino, ma chiediamo a tutti rispetto anche degli indagati», come se il problema dell’intera vicenda fosse lì. E non contento ha messo le mani avanti per il futuro: «Stiamo facendo il massimo ma il rischio idrogeologico in queste aree è impossibile da azzerare».
«Il presidente De Pascale è stato superficiale e irrispettoso nelle sue dichiarazioni, soprattutto nei confronti delle famiglie che pagano il prezzo più alto senza nessuna colpa. I cittadini hanno diritto di conoscere le scelte compiute in anni di governo di un territorio fragile e notoriamente vulnerabile» ha dichiarato la capogruppo Fdi in Regione Emilia-Romagna, Marta Evangelisti, ricordando che «la prevenzione non è uno slogan e oggi la priorità è fare piena chiarezza su quanto è stato fatto, o non fatto, in termini di manutenzione del territorio e utilizzo delle risorse già disponibili».
A gioire della piega precisa che, per una volta, sembra aver preso un’indagine su un disastro ambientale sono i comitati dei cittadini dei territori colpiti: «È molto importante questa conclusione delle indagini, perché conferma quello che da tempo è noto ma dà al tema una nuova ottica. Pare si vada, infatti, nella direzione di individuare non generiche responsabilità politiche ma responsabilità personali di amministratori pubblici e dirigenti - spiega l’avvocato Adriano Travaglia che segue decine di famiglie rimaste senza nulla a causa dell’alluvione -. È un fatto importante per spronare tutte le amministrazioni pubbliche a prendere davvero e con attenzione in carico il tema del rischio idrogeologico e ambientale».