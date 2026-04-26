{{ subpage.title }}

True
Nino Sunseri
2026-04-26

Il nuovo affare dei Paperoni asiatici: investire per ridurre la denatalità

I miliardari di Cina, Hong Kong, Corea del Sud incentivano i cittadini ad avere più figli con donazioni, sussidi, orari flessibili e alloggi esentasse. Hanno capito che l’inverno demografico impoverisce tutti. E in Italia?

Quando lo Stato non ce la fa più, entra in scena il capitale privato. È successo con le autostrade, con le telecomunicazioni, con qualche ospedale. Ora tocca perfino ai bambini. La denatalità, che per anni è stata affrontata da governi armati di bonus una tantum, depliant ministeriali e slogan sulla famiglia, passa di mano: ci pensano i miliardari.

Continua a leggereRiduci
denatalità asia
True

Programmi scolastici rassegnati a un livellamento verso il basso

Programmi scolastici rassegnati a un livellamento verso il basso
Giuseppe Valditara (Ansa)
Una commissione ministeriale propone di spostare la lettura dei «Promessi sposi» di Alessandro Manzoni al quarto anno di liceo. Il motivo? Oggi gli studenti sono abituati alla comunicazione breve e faticano a comprendere i testi lunghi.

«Questa riforma non s’ha da fare». Si potrebbe ricorrere alla parafrasi di una delle battute più celebri de I promessi sposi per sintetizzare l’attuale posizione del ministro dell’Istruzione e del Merito, Giuseppe Valditara, rispetto a una delle proposte di revisione dei programmi scolastici liceali avanzate nei giorni scorsi da una commissione ministeriale formata da docenti di scuola superiore e dell’università.

Continua a leggereRiduci
promessi sposi
True

La Cgil chiede di vendere Mirafiori

La Cgil chiede di vendere Mirafiori
Giorgio Airaudo, Cgil Piemonte (Ansa)
Il segretario piemontese Giorgio Airaudo, di fronte alla prospettiva di rinunciare a Cassino, rilancia: per Stellantis meglio cedere Torino, è mezza vuota. Il colmo per il sindacato.

C’era un tempo in cui i sindacati incrociavano le braccia per evitare che si vendessero gli stabilimenti industriali. Oggi, invece, accade il contrario. La storia ha dell’incredibile. Come apparso già da qualche giorno sulla stampa, Stellantis sta valutando di cedere lo stabilimento di Cassino a un grande gruppo cinese (Dongfeng).

Continua a leggereRiduci
cgil mirafiori

La Borsa e la Vita | Attenzione alla correzione

La Borsa e la Vita | Attenzione alla correzioneplay icon

A “La Borsa e la vita” avevamo annunciato il mini rally delle Borse a inizio aprile. Ora i mercati sono sui massimi, così come i debiti, mentre l’inflazione rialza la testa. E se alzano i tassi? Occhio al Giappone, il temporale può partire da lì.

giuliano zulin la borsa e la vita
True

L’America che si fa boa strozza la Cina (e noi)

L’America che si fa boa strozza la Cina (e noi)
Donald Trump (Ansa)
Il blocco navale aumenta la pressione sull’Iran però logora Usa e alleati. Che devono tornare a cooperare.

Geopolitica economica. L’America ha modificato la strategia di condizionamento dell’Iran da quella del falco (pressione via distruzioni) a una del boa constrictor (soffocamento) via blocco navale delle partenze e arrivi nei porti iraniani e caccia con sequestro delle residue navi (commerciali) nemiche in mare aperto.

Continua a leggereRiduci
geopolitica
Le Firme
Guarda tutti i nostri video

Scopri La Verità

Registrati per leggere gratuitamente per 30 minuti i nostri contenuti.
Leggi gratis per 30 minuti
Nuove storie
Preferenze Privacy