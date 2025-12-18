{{ subpage.title }}

Stefano Piazza
2025-12-18

Appuntamento in Piazza | Il nuovo numero di Polizia Moderna

Appuntamento in Piazza | Il nuovo numero di Polizia Modernaplay icon

Il nuovo numero di Polizia Moderna con Annalisa Bucchieri, Cristina Di Lucente assistente Capo coordinatore. Mauro Valeri ispettore, Cristiano Morabito Sovrintendente capo tecnico coordinatore.

stefano piazza
True

Fra i «putiniani di ferro» di «Limes» pure il giudice che indaga sullo zar

Fra i «putiniani di ferro» di «Limes» pure il giudice che indaga sullo zar
Il direttore di Limes, Lucio Caracciolo (Imagoeconomica)
L’accusa alla rivista di Caracciolo di fare propaganda per il Cremlino è risibile: nel comitato scientifico figurano anche atlantisti di ferro come Letta, Fubini, Panebianco. Lo spettro della manovra editoriale.

«A tutto c’è un Limes». E i professoroni se ne sono andati sbattendo la porta, accompagnati dal generale con le stellette e dall’eco della marcetta militare mediatica tutta grancassa e tromboni, a sottolineare come fosse democratica e dixie la ritirata strategica da quel covo di «putiniani sfegatati». La vicenda con al centro la guerra in Ucraina merita un approfondimento perché è paradigmatica di una polarizzazione che non lascia scampo a chi semplicemente intende approfondire i fatti. Nell’era del pensiero igienista, ogni contatto con il nemico e ogni lettura (anche critica) dei testi che egli produce sono considerati contaminanti.

Continua a leggereRiduci
putiniani limes
True

L’opposizione si spacca in cinque. Il campo largo è ormai un miraggio

L’opposizione si spacca in cinque. Il campo largo è ormai un miraggio
Giuseppe Conte, Nicola Fratoianni ed Elly Schlein (Ansa)
In Parlamento ognuno con la sua risoluzione. Su giustizia e leadership è persino peggio.

Se questa è l’alternativa a Giorgia Meloni, tanto decantata da Elly Schlein all’indomani della vittoria alle Regionali in Campania, povera sinistra. Sarebbe questo il campo largo che dovrebbe battere il centrodestra? Praticamente divisi su tutto, senza una leadership, senza una visione, senza capo né coda. Quel «testardamente uniti», evocato da Schlein nell’ultima assemblea Pd, assomiglia più a un testardamente ottusi.

Continua a leggereRiduci
campo largo crisi

Food Talk | Il bicchiere giusto per il momento di festa

Food Talk | Il bicchiere giusto per il momento di festa

Con Elena Tessari, grande "donna del vino", raccontiamo una storia di eccellenza italiana. Con qualche consiglio per il Natale che arriva.

gemma gaetani food talk podcast

Edicola Verità | la rassegna stampa del 18 dicembre

Edicola Verità | la rassegna stampa del 18 dicembre

Ecco #EdicolaVerità, la rassegna stampa podcast del 18 dicembre con Flaminia Camilletti

flaminia camilletti edicola verità podcast
Le Firme
Guarda tutti i nostri video

Scopri La Verità

Registrati per leggere gratuitamente per 30 minuti i nostri contenuti.
Leggi gratis per 30 minuti
Nuove storie
Preferenze Privacy