{{ subpage.title }}

True
Silvana De Mari
2025-12-22

La strage di Sydney è un avviso per noi

La strage di Sydney è un avviso per noi
Il tributo alle vittime della strage di Bondi beach a Sydney (Ansa)
L’antisemitismo esploso dopo il 7 ottobre 2023 comincia a dare i suoi frutti. Chi liscia il pelo ai terroristi e grida lo slogan «globalizzare l’intifada» sta invocando ancora più morti. E nel mirino non ci sono soltanto gli ebrei, ma anche i cristiani.

Vaso di Pandora. Nella mitologia greca è il contenitore di tutti i mali del mondo. Una volta che la signora Pandora, piena di buone intenzioni, l’ha aperto, nugoli di spiriti maligni, come micidiali vespe e invincibili tafani, hanno sommerso l’umanità. Una volta scoperchiato il vaso di Pandora, il danno è fatto e irreversibile.

Continua a leggereRiduci
antisemitismo
Badge
Enel
Promosso da Enel

Nucleare: energia stabile e sicura a supporto delle rinnovabili

True
Nucleare: energia stabile e sicura a supporto delle rinnovabili
iStock

Il nucleare affianca le rinnovabili, per raggiungere il Net Zero garantendo energia stabile e indipendenza energetica.

Continua a leggereRiduci
energia nucleare

Dimmi La Verità | Federica Onori (Azione): «Ultimi provvedimenti per gli italiani all'estero»

Dimmi La Verità | Federica Onori (Azione): «Ultimi provvedimenti per gli italiani all'estero»

Ecco #DimmiLaVerità del 22 dicembre 2025. La deputata di Azione Federica Onori illustra gli ultimi provvedimenti per gli italiani all'estero a partire da novità su Imu e Tari.

carlo tarallo dimmi la verità podcast
True

La Coppa d'Africa sta diventando sempre più un torneo globale

True
La Coppa d'Africa sta diventando sempre più un torneo globale
La cerimonia di apertura della Coppa d'Africa 2025 a Rabat (Ansa)
Ieri ha preso il via in Marocco la 35ª edizione della Coppa d’Africa delle Nazioni, aperta dal successo 2-0 dei padroni di casa sulle Comore. Un torneo che conferma il crescente livello tecnico, la qualità organizzativa con nove stadi all’avanguardia in vista del Mondiale 2030 e l’ampia competitività tra le squadre.
Continua a leggereRiduci
coppa d'africa 2025
True

Meno migranti e meno Stato. Kast vuol riportare il Cile nell’orbita degli Stati Uniti

Meno migranti e meno Stato. Kast vuol riportare il Cile nell’orbita degli Stati Uniti
José Antonio Kast, neo presidente cileno (Ansa)
  • Il presidente conservatore appena eletto ha sfruttato il malcontento per le politiche permissive del predecessore. Il voto obbligatorio (una novità) ha favorito la destra.
  • Il Paese è tra i maggiori produttori mondiali delle materie chiave per la transizione energetica e per la difesa. Chi vuole investire, però, deve pagare royalty salate. Specie se paragonate a quelle chieste dall’Argentina.

Lo speciale contiene due articoli.

Continua a leggereRiduci
cile kast
Le Firme
Guarda tutti i nostri video

Scopri La Verità

Registrati per leggere gratuitamente per 30 minuti i nostri contenuti.
Leggi gratis per 30 minuti
Nuove storie
Preferenze Privacy