True Anna Gallucci Bugie e troll contro noi magistrati per il Sì Nel riquadro, il pm Anna Gallucci (Ansa)

Politica divisa, anime dell’Anm no. I difensori dello status quo dicono che i pm non svolgeranno più indagini a favore di chi è sotto inchiesta. Ma quante volte lo hanno mai fatto veramente? Simili fake news dovrebbero avere un limite di decenza.Anna Gallucci, pm di Pesaro Io, da pubblico ministero, voterò Sì alla riforma, perché voglio una giustizia davvero uguale per tutti e una magistratura libera da qualsiasi condizionamento, reale o anche solo apparente. Il magistrato, infatti, non deve solo essere imparziale: deve anche apparire tale. Durante questa campagna referendaria la magistratura si è espressa con slogan, con toni forti, con attacchi alla politica.Vi chiedo: vi è sembrata davvero terza? Vi sentireste tranquilli a entrare in un’aula di giustizia dopo aver sostenuto il referendum, di fronte a una campagna così massiccia da parte della magistratura per il No? Vi sentireste sicuri dopo che alcuni sostenitori del No hanno portato avanti una vera e propria campagna d’odio contro chi, legittimamente e democraticamente, ha espresso una semplice opinione? Molti magistrati del Sì sono stati pesantemente attaccati. A una collega è stato detto «Dimettiti». Solo perché ha avuto il coraggio di raccontare come stiano le cose e di dire Sì. E allora mi chiedo: è questa l’indipendenza della magistratura che i sostenitori del No dicono di voler difendere? La campagna per il No si è basata spesso su un pregiudizio: un giudizio negativo formulato prima ancora di leggere il testo della riforma e ripetuto nonostante la riforma chiarisca espressamente, tramite l’articolo 104 della Costituzione, che la magistratura resta un ordine autonomo e indipendente da ogni altro potere, composto da magistrati della carriera giudicante e della carriera requirente. Trovo allarmante e pericoloso che durante questa campagna referendaria siano stati usati toni di disprezzo e siano state rivolte minacce, anche nei confronti di alcuni giornali, proprio da parte di coloro che dovrebbero essere i primi tutori della legalità. Ho sentito dire dai fautori del No che, con questa riforma, il pubblico ministero non svolgerà più indagini anche a favore della difesa.Permettetemi una domanda: cittadini che siete entrati in un processo come indagati o imputati, quante indagini a vostro favore avete visto davvero fare dal pubblico ministero? Con la riforma, invece, questo potrà accadere maggiormente. Il pm svolge un mestiere diverso da quello del giudice: la riforma va nella direzione della specializzazione. A mio giudizio, un magistrato requirente più specializzato e responsabilizzato sentirà l’esigenza, ancor più di oggi, di valorizzare davvero anche gli elementi portati dalla difesa. E, a maggior ragione, dovrà essere sanzionato se non li considera.Ho sentito dire anche che l’estrazione a sorte dei consiglieri del Consiglio superiore della magistratura sarebbe umiliante. Io rispondo che un po’ di umiltà non farebbe male a nessuno. La vera mortificazione della magistratura è un’altra: essere costretti a fare campagne elettorali per diventare membri del Csm; essere costretti a lunghe e faticose attività all’interno delle correnti per ottenere una candidatura. La vera mortificazione è che tutte le correnti, anche Magistratura indipendente, alla quale mi sono iscritta proprio perché colpita da quella parola, «indipendente», si siano allineate nel fare opposizione senza sé e senza ma a questa riforma. Una riforma che, storicamente, nasce a sinistra e viene portata a compimento da un governo di destra. Purtroppo, oggi, alcuni esponenti progressisti, coerentemente con il loro ruolo di oppositori della maggioranza, sostengono il contrario pensando di danneggiare l’esecutivo, ma finendo per danneggiare i cittadini. La sinistra politica si è divisa. Le correnti dell’Associazione nazionale magistrati, invece, no. Da iscritta all’Anm ho potuto constatare direttamente cosa significhi fare campagne elettorali all’interno della magistratura associata. Sono esperienze che possono anche arricchire sul piano personale: si costruiscono rapporti umani, ci si confronta su temi importanti. Ma devo dire con sincerità che l’attività associativa e le campagne elettorali nulla hanno a che vedere con la nostra funzione di magistrati. Si vota sulla base della conoscenza e dell’appartenenza correntizia. Esattamente come accade nelle elezioni politiche o amministrative: si sceglie sulla base del partito o dei rapporti personali.Quando i sostenitori del No sostengono che oggi al Csm entrano i più meritevoli, bisognerebbe ricordare loro che anche le fake news dovrebbero avere un limite di decenza. Meritevoli in base a quali criteri? Non esiste alcun concorso per entrare al Csm: entrano i più votati, non necessariamente i più bravi, esattamente come succede in politica.Ho deciso di scendere in campo in questa campagna referendaria perché sono profondamente convinta che i cittadini vadano rispettati e non intimiditi, né ingannati con bugie sistematiche. Fin dalla mia prima intervista ho sentito il dovere di raccontare la verità. All’inizio ero sola. Poi una collega mi ha contattata via mail per sapere se volessi unirmi ad altri magistrati per il Sì. Magistrati che neppure si conoscevano tra loro. La cosa sorprendente è che, senza coordinarci e spesso senza neppure esserci mai visti, abbiamo iniziato a dire le stesse cose.Questo significa una cosa sola: che stiamo semplicemente raccontando la verità. E lo facciamo assumendoci tutti i rischi, perché siamo stati delegittimati da alcuni quotidiani ed esposti alla gogna mediatica. C’è chi si è messo a scavare nelle nostre vite private. Come se parlare fosse un privilegio riservato solo ai sostenitori del No. Durante la campagna referendaria sono stata spesso attaccata e offesa sui social, ma non dagli inevitabili leoni da tastiera, bensì da profili fake creati appositamente per screditare l’avversario. Uno strumento a cui ricorre chi non ha argomentazioni per sostenere un vero dibattito. Eppure questa campagna referendaria mi ha anche restituito qualcosa di molto importante: tantissime attestazioni di solidarietà. Da colleghi, che magari preferiscono non esporsi pubblicamente, ma soprattutto da tanti cittadini. Cittadini che non hanno nulla a che fare con i palazzi di giustizia, ma che da sempre percepiscono che qualcosa nella magistratura non funzioni e che hanno capito che ora abbiamo l’occasione di cambiare le cose. Ho incontrato persone di ogni orientamento politico, di sinistra e di destra, unite solo dal desiderio di informarsi e capire. Quando si dice che questa riforma è troppo tecnica e difficile da spiegare ai cittadini, si dice una cosa falsa. La riforma non è incomprensibile. Se viene spiegata in modo complicato è perché qualcuno preferisce tenere all’oscuro i cittadini, invece di raccontare la verità in modo chiaro. Cari lettori, per tutte queste ragioni e per contrastare questa deriva antidemocratica, vi chiedo, il 22 e 23 marzo, di andare a votare e di scegliere il Sì.