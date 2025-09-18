Nino Sunseri
Alla fine Powell si arrende a Trump La Fed comincia a tagliare i tassi

Jerome Powell (Ansa)
La banca centrale Usa riduce il costo del denaro di 25 punti base. E nel 2025 sono previsti altri due interventi. È quello che da mesi chiedeva il tycoon. Intanto migliorano a sorpresa le stime del Pil: crescerà dell’1,6%.
Accordo di difesa tra Arabia Saudita e Pakistan

Il primo ministro del Pakistan Shehbaz Sharif e il principe ereditario saudita Mohammed bin Salman (Getty Images)
Riyadh e Islamabad hanno firmato un patto di difesa reciproca, che include anche la deterrenza nucleare pakistana. L’intesa rafforza la cooperazione militare e ridefinisce gli equilibri regionali dopo l’attacco israeliano a Doha.
Cdp-Confindustria: ecco il patto per le aziende

Cdp-Confindustria: ecco il patto per le aziende
Emanuele Orsini e Dario Scannapieco
Al via un tour nelle principali città italiane. Obiettivo: fornire gli strumenti per far crescere le imprese.
Dimmi La Verità | Carlo Cambi: «Tutti i dettagli delle Regionali nelle Marche»

Ecco #DimmiLaVerità del 18 settembre 2025. Il nostro Carlo Cambi ci rivela tutti i dettagli delle imminenti Regionali nelle Marche.

Usa-Cina, la guerra continua. Xi vieta alle «sue» società di comprare i chip di Nvidia

Usa-Cina, la guerra continua. Xi vieta alle «sue» società di comprare i chip di Nvidia
Getty Images
Con il passaggio di TikTok in mani americane, le tensioni sembravano rientrate. Domani telefonata tra Donald Trump e il presidente cinese. Resta aperta la partita dei dazi.
