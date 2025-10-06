Sergio Giraldo
2025-10-06

Dazi, Fed, immigrati e politica estera. L’agenda Trump riscrive gli States

Getty Images
  • Da anni si parla del declino degli Stati Uniti, ma per molti cittadini Trump può risollevare le sorti del Paese. Al suo secondo mandato, tra ordini esecutivi e spoils system, è deciso a non commettere gli errori del passato.
  • Confine a Sud blindato, rimpatri accelerati. La lotta agli irregolari infiamma lo scontro tra poteri istituzionali. Nel mirino anche la deflazione salariale.

Lo speciale contiene due articoli.

stati uniti

Ucraina declassata, su Gaza occhi al dopo. La nuova America teme soltanto la Cina

Xi Jinping (Getty Images)
L’imprevedibilità di Trump può portare vantaggi immediati, ma l’incoerenza rischia di destabilizzare. E Pechino lo sa bene.
geopolitica

Traffico di auto di lusso: la GdF scopre un illecito da 43 milioni

Traffico di auto di lusso: la GdF scopre un illecito da 43 milioniplay icon
(Guardia di Finanza)

Le Fiamme gialle di Prato, dopo accurate indagini, hanno rilevato un giro illegale di compravendita di automobili provenienti dalla Germania vendute a prezzi concorrenziali grazie a prestanome e società fittizie che permettevano l'evasione dell'Iva. Sequestrati, oltre alle supercar, terreni, immobili e altri beni di lusso.

gdf auto lusso

Ti bollano come islamofobo e finisci in galera

J.K. Rowling (Ansa)
Dire le cose come stanno costa caro: Charlie Kirk è stato ucciso, la Rowling viene insultata sui social perché afferma che un uomo non è una donna e in Uk parlare di sottomissione può portare all’arresto. Oggi viene beatificato unicamente chi racconta frottole.
pensiero unico

Politici, amanti, corruzione. C’è un altro fascicolo sull’ex pm di Garlasco

Ll’ex procuratore aggiunto di Pavia Mario Venditti (Ansa)
  • A Brescia sentita come testimone una rumena amica intima di Venditti. A chiamarla in causa un «pentito» che ha parlato pure di «pizzini» consegnati al leghista Ciocca.
  • Nelle carte inedite dell’inchiesta «Clean 2» tutti i retroscena sulla vita «sopra le righe» dei militari che lavoravano nello «stanzone» alle dipendenze del magistrato. Tra Porsche, gioco d’azzardo e viaggi esclusivi.

Lo speciale contiene due articoli.

garlasco
