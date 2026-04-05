True Fabrizio Boschi Pieno a rischio in quattro aeroporti. Il lockdown dei cieli è già iniziato

Gli scali di Bologna, Milano-Linate, Treviso e Venezia fino al 9 aprile soggetti a restrizioni di rifornimento. Ryanair: «Criticità da maggio se la guerra continua». Lufthansa: «Aumenti del cherosene oltre il 100%».La stagione estiva 2026 somiglia sempre più a quella 2020, durante il Covid. Le restrizioni in atto sui carburanti e i voli fanno pensare a quelle terribili del lockdown. In quattro aeroporti italiani viene segnalata una «disponibilità ridotta» o «limitata» di carburante per gli aerei almeno fino al 9 aprile, come segnale di una gestione «controllata» dei volumi da parte di uno dei principali fornitori, la «Air Bp Italia», alla luce della guerra in Medio Oriente. Per i voli di Pasqua e dei giorni successivi non ci sono problemi. Ma con l’ultima nave cisterna carica di cherosene, partita dal Golfo Persico e in arrivo in Europa il 9 aprile, la situazione, a livello europeo, potrebbe degenerare.È quello che emerge dai «Notam», i bollettini aeronautici relativi agli aeroporti di Milano-Linate, Venezia, Treviso e Bologna. Negli avvisi relativi agli scali di Bologna e Venezia, si precisa che «la priorità sarà data ai voli di ambulanza, ai voli di Stato e ai voli con durata superiore a tre ore». Nei restanti collegamenti in partenza dai quattro scali, l’erogazione del carburante procederà in forma contingentata. All’aeroporto dell’Umbria, invece, ci sono scorte di carburanti per un mese. «Nessun problema previsto al momento», assicura il direttore. L’Ue importa la metà del carburante che consuma dal Medio Oriente. Oltre ai Paesi del Golfo, i maggiori produttori mondiali di cherosene sono l’India e la Cina ma, a fronte della crisi, stanno riservando le scorte per il proprio mercato interno. C’è aria di austerità. Il primo Paese europeo ad aver introdotto restrizioni ai consumi è la Slovenia. In Egitto è stato imposto un consumo minore di energia elettrica. In Corea del Sud l’uso dell’auto è stato limitato per i dipendenti pubblici. Le Filippine hanno accorciato la settimana lavorativa (a quattro giorni) per i dipendenti pubblici. In Myanmar, sono in vigore le targhe alterne per i privati. In teoria, l’Italia potrebbe non essere toccata dal problema perché ha le raffinerie, però inevitabilmente sconterà le ricadute della guerra.La chiusura dello Stretto di Hormuz ha azzerato le partenze dei carichi di cherosene dal Golfo. Il commissario Ue all’Energia, Dan Jorgensen, in un’intervista al Financial Times di qualche giorno fa, aveva già messo in guarda: «Dobbiamo prepararci a una crisi energetica di lunga durata. Stiamo valutando tutte le possibilità per affrontarla, compreso il razionamento del carburante e il rilascio di ulteriori riserve di petrolio. Per il carburante di aerei o diesel le cose potrebbero peggiorare nelle prossime settimane».Il prezzo del carburante per gli aerei è più che raddoppiato dall’inizio del conflitto, ma il rialzo non si riflette ancora nei prezzi dei voli perché le compagnie aeree tendono ad acquistare il cherosene con largo anticipo, proprio per proteggersi dalle fluttuazioni. Ryanair sostiene che le forniture ci saranno fino a metà-fine maggio. «Non prevediamo carenze di carburante nel breve termine, ma la situazione è in evoluzione», dicono dalla compagnia low cost irlandese. «Se la guerra in Iran dovesse concludersi presto, l’approvvigionamento non verrà interrotto. Se, invece, la chiusura dello Stretto di Hormuz dovesse protrarsi fino a maggio o giugno, non possiamo escludere rischi per le forniture di carburante in alcuni aeroporti europei». Tuttavia, avvertono: «Prevediamo che tutte le compagnie aeree trasferiranno questi costi sotto forma di tariffe aeree più alte dopo Pasqua e nel corso dell’estate».Lufthansa si associa all’allarme e avvisa di possibili colli di bottiglia nella disponibilità di carburante. La compagnia tedesca ha preparato un piano d’emergenza che prevede di tenere fermo il 30-40% della sua flotta. «La questione della disponibilità di carburante per l’aviazione è già problematica in alcuni aeroporti asiatici», afferma la consigliera di Lufthansa, Grazia Vittadini, in un’intervista a Die Welt. «Più a lungo lo Stretto di Hormuz rimarrà bloccato, più critica potrà diventare la sicurezza dell’approvvigionamento di cherosene. Cherosene aumentato di oltre il 100%. Per le nostre compagnie aeree, l’aumento del prezzo del petrolio sarà, in parte, attenuato da un tasso di copertura dell’80% del fabbisogno di carburante nell’anno in corso. Ma naturalmente l’aumento dei prezzi del cherosene sta interessando anche noi». Air France-KLM ha già introdotto un supplemento di 50 euro per ogni biglietto.Il gruppo Save, la società che gestisce Venezia, Treviso e Verona, in una nota cerca di ridimensionare il problema dicendo che «le limitazioni di carburante non sono significative. Il problema è relativo a un solo fornitore e negli scali del gruppo ne sono presenti altri che riforniscono la gran parte dei vettori. Comunque, nessuna limitazione è posta per i voli intercontinentali e per l’area Schengen ed è garantita l’operatività senza alcun allarmismo».Anche il presidente dell’Enac, l’Ente nazionale per l’aviazione civile, Pierluigi Di Palma, è ottimista: «Le difficoltà sono legate al periodo pasquale di traffico intenso e non al blocco di Hormuz».