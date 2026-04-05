True Francesca Ronchin Ungheria al voto e riecco le «manovre russe» Viktor Orbán (Ansa)

Con le elezioni alle porte, rispunta la tesi della manina di Mosca per aiutare Viktor Orbán. Insinuazioni rilanciate senza prove, diffuse da organi anti Fidesz e finanziati dall’Ue. L’esperto Thomas Fazi: «Sondaggi sfavorevoli al leader per delegittimarne un’eventuale vittoria».Spie russe, agenti disturbatori. Una poderosa macchina di interferenza nel voto in Ungheria. Tutto manovrato dal Cremlino pronto a qualunque cosa pur di aiutare Viktor Orbán a vincere le elezioni del prossimo 12 aprile. La tesi rimbalza da settimane nelle redazioni e di titolone in titolone è già diventata un nuovo Russiagate. L’ultima chicca la offre un’indagine del Washington Post secondo cui i servizi segreti russi avrebbero addirittura suggerito agli ungheresi di inscenare un attentato a Orbán. Poco più di una settimana prima era stata la volta del Financial Times convinto che dietro la campagna elettorale del presidente magiaro starebbe lavorando l’Agency for Social Design (Asp), agenzia considerata caposaldo della sempre riproposta «disinformazione russa», su diretto mandato del Cremlino.Notizie che hanno fatto il giro del mondo senza però fornire prove o evidenze di alcun tipo. A partire dalle fonti. Tutte rigorosamente anonime. O i documenti. Visionati ma non pubblicati. Come quello cui fa riferimento il Washington Post: un report dell’Svr, i servizi segreti esteri russi, ottenuto tramite un misterioso servizio di intelligence europeo. Dove gli 007 russi avrebbero suggerito all’entourage di Orbán di prendere spunto dall’attentato a Donald Trump nel luglio 2024 che lo aveva portato a un rapido aumento dei consensi, tra foto iconiche ed elogi per la sua resilienza. «Un simile incidente» si leggerebbe nel report «sposterebbe la percezione della campagna elettorale dalla sfera razionale delle questioni socioeconomiche a quella emotiva, dove i temi chiave diventeranno la sicurezza dello Stato e la stabilità e difesa del sistema politico». Il punto di partenza a quanto pare è che Orbán si troverebbe alle prese con un forte calo di popolarità a causa del peggioramento dell’economia nel Paese. Anche per via dei cattivi rapporti con Bruxelles che dal 2022 ha congelato 20 miliardi di fondi all’Ungheria dopo la stretta nel Paese su immigrazione illegale, diritti Lgbt e insegnamento universitario. Un rapporto di continua tensione con l’Unione europea che la guerra in Ucraina ha acuito. A partire dal no di Orbán ai finanziamenti a Kiev fino al blocco di un prestito Ue di 90 miliardi di euro a causa del mancato ripristino delle forniture di petrolio russo all’Ungheria attraverso l’oleodotto Družba danneggiato dagli attacchi russi. Una serie di aut aut che hanno trasformato le elezioni ungheresi in una questione geopolitica, dove in gioco c’è la fedeltà all’Unione europea o alla Russia. E dove il tam tam mediatico sulle presunte «interferenze russe» ripropone un copione già sentito, come nelle ultime elezioni in Moldavia o in Romania, con l’esito del voto popolare cancellato senza che fosse fornita alcuna prova di frodi o interferenze. Storie poi finite con l’insediamento di governi filo Ue. «Tutte queste notizie, frutto di intelligence occidentali, basate su fonti anonime e senza prove, pongono non pochi interrogativi», spiega alla Verità Thomas Fazi, saggista che da tempo si occupa di sovranità politica ed economica. A partire da VSquare, la testata che per prima solleva il caso lo scorso 5 marzo, raccontando che Putin avrebbe incaricato Sergei Kiriyenko, primo vice capo di gabinetto, di gestire in Ungheria un’operazione di interferenza inviando tre esperti di tecnologia politica legati al Gru, il servizio d’intelligence militare russo per poter operare dalla propria ambasciata a Budapest. L’autore dell’articolo dice di aver ottenuto queste informazioni da tre diverse fonti dei servizi segreti europei. Quali? Non è dato sapere. «Difficile fidarsi quando le notizie arrivano da media che da sempre hanno una linea anti Orbán e sono finanziati dai soliti sponsor di qualche rivoluzione colorata» continua Fazi.Sebbene VSquare venga citato come «piattaforma indipendente», l’elenco degli sponsor suggerisce un posizionamento tutt’altro che bipartisan. Tra i donors figurano enti finanziati dalla stessa Unione europea come il German Marshall fund of the Us e progetti di giornalismo investigativo come ij4eu. E poi Usaid e il National Endowment for Democracy, noti strumenti di soft power americano in chiave liberal depotenziati con tagli di centinaia di migliaia di dollari dall’amministrazione Trump. Di certo, quest’ultima, più in linea con Orbán che con Bruxelles. A sicuro vantaggio di Putin che da un’Europa poco compatta e una vittoria del primo ministro ungherese, può solo beneficiarne. Un gioco di sponda ideale rispetto al quale le presunte interferenze, pur possibili, restano tutte da dimostrare. Come le notizie sul drastico calo di consenso del primo ministro e del suo partito Fidesz, o la presunta impennata del partito d’opposizione Tisza e del candidato Péter Magyar. Addirittura 20 punti percentuali di stacco secondo un recente sondaggio. Se però si va a controllare l’identikit delle società che sfornano tali dati, sorgono non poche domande. Come nel caso dell’ultima ricerca, realizzata da Medián, componente di un ampio ecosistema di società, tra cui l’Istituto Republikon che tra il 2015 e il 2024 ha ricevuto 1,5 milioni di dollari in sovvenzioni dall’Ue, nonché il sostegno dei soliti: dall’Open Society Policy Centre al German Marshall Fund, dal National Democratic Institute, al Rockefeller Brothers Fund fino alla Fondazione Friedrich Naumann. Finanziamenti esteri che di per sé non invalidano i risultati di un istituto di sondaggi, ma sono spie di una strategia tutt’altro che casuale. «Prevedere la vittoria dell’opposizione permette di delegittimare un’eventuale vittoria di Orbán. E giustificare successive intromissioni nel voto da parte dell’Unione europea, cosa che peraltro sta già facendo. Per poi magari arrivare a sospendere il diritto di voto dell’Ungheria al Consiglio europeo, un sogno per le élite europee. O puntare sul Digital Services Act per censurare il dibattito in Ungheria» conclude Fazi. «“Elezioni rubate!” Già vedo il titolo che verrebbe riproposto sui principali media mainstream, pronti a trasformare un errore dei sondaggi in accuse di frode elettorale. Accuse che, una volta formulate, si rivelano difficili da smentire».