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Elisa Grimi
2026-05-27

Rocco Buttiglione: «Il mondo dice ai giovani che l’amore vero non esiste. È questa la crisi»

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Rocco Buttiglione: «Il mondo dice ai giovani che l’amore vero non esiste. È questa la crisi»
Rocco Buttiglione (secondo da sinistra), durante la Messa dell'Epifania nella Basilica di San Pietro, celebrata da Papa Benedetto XVI il 6 gennaio 2013 (Getty Images)

In occasione della giornata di studi dedicata a Dietrich von Hildebrand, Rocco Buttiglione riflette su amore, libertà, passioni e personalismo cristiano: «La società liquida si ricostruisce quando due persone imparano a dire “noi”».

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intervista rocco buttiglione
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Il bilancio «monstre» spacca l’Europa in due

Il bilancio «monstre» spacca l’Europa in due
Ansa
Una coalizione di 16 Stati chiede più stanziamenti, i «frugali» si oppongono. L’Italia ha deciso di guidare il primo gruppo, benché sia contributore netto (e quindi verserebbe di più, senza ottenere altrettanto). Giusta invece la battaglia per gestire i fondi in autonomia.

La trattativa sul Quadro finanziario pluriennale (Qfp), cioè il bilancio a lungo termine dell’Unione europea, entra nel vivo.

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bilancio unione europea
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La Meloni rilancia il nucleare. «In estate la legge delega. E ho un piano anti burocrati»

La Meloni rilancia il nucleare. «In estate la legge delega. E ho un piano anti burocrati»
Giorgia Meloni (Ansa)
Il premier, tra gli applausi, offre agli industriali l’idea di un «cantiere comune» contro le norme inutili. Poi attacca Bruxelles: «Sacrifica la crescita sull’altare dell’ideologia».

Un discorso scandito da applausi, una sintonia di vedute e di strategia. L’assemblea di Confindustria è servita a sancire il rinnovato asse tra il premier Giorgia Meloni e gli industriali sulle priorità dell’agenda economica del governo, quali competitività, energia e difesa, sfide del prossimo futuro e visione dell’Unione europea.

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giorgia meloni
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«Era pronto a scappare a Caracas». Zapatero preso con rubini e smeraldi

«Era pronto a scappare a Caracas». Zapatero preso con rubini e smeraldi
José Luis Zapatero (Ansa)
L’eroe iberico del socialismo globale indagato per traffico di influenze, tangenti e affari illeciti. Nel suo ufficio è stata trovata una cassaforte con gioielli e orologi di lusso per 3 milioni. E un piano per fuggire in Venezuela.

Gli hanno fatto le scarpe. José Luis Zapatero, il calzolaio della politica più amato dalla sinistra italiana, è tornato sulla Terra dal Parnaso del socialismo per affrontare una volgare faccenda giudiziaria.

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josé luis zapatero
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Effetto voto: cala il premio di maggioranza

Effetto voto: cala il premio di maggioranza
(Ansa)
  • La bozza aggiornata della legge elettorale prevede anche una soglia poco sopra al 40% per far scattare l’incremento dei seggi. Il Pd in commissione: «Se ci sono delle modifiche ce le dicano e discutiamone». Vannacci in trincea per difendere le preferenze.
  • Un modello che dia stabilità al Paese eviterebbe inciuci e ricatti pure sul Quirinale.

Lo speciale contiene due articoli.

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legge elettorale
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