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Carlo Tarallo
and
Antonino Liberato
2026-05-27

Effetto voto: cala il premio di maggioranza

Effetto voto: cala il premio di maggioranza
(Ansa)
  • La bozza aggiornata della legge elettorale prevede anche una soglia poco sopra al 40% per far scattare l’incremento dei seggi. Il Pd in commissione: «Se ci sono delle modifiche ce le dicano e discutiamone». Vannacci in trincea per difendere le preferenze.
  • Un modello che dia stabilità al Paese eviterebbe inciuci e ricatti pure sul Quirinale.

Lo speciale contiene due articoli.

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legge elettorale

Edicola Verità | la rassegna stampa del 27 maggio

Edicola Verità | la rassegna stampa del 27 maggio

Ecco #EdicolaVerità, la rassegna stampa podcast del 27 maggio con Carlo Cambi

carlo cambi edicola verità podcast
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«Musulmani in lista? Un boomerang. Ho vinto perché son figlio di Venezia»

«Musulmani in lista? Un boomerang. Ho vinto perché son figlio di Venezia»
Simone Venturini, nuovo sindaco di Venezia (Ansa)
Il neosindaco Simone Venturini: «Arruolando stranieri, la sinistra ha offerto loro una contropartita ignota ai cittadini, che si son sentiti presi in giro. Venendo qui, Conte e Schlein hanno aiutato me. Ora a lavoro su investimenti e sicurezza».
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venturino venezia
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Lo jihadista di Reggio Emilia sognava donne sottomesse e morte ai gay

Lo jihadista di Reggio Emilia sognava donne sottomesse e morte ai gay
Imagoeconomica
Il ragazzo era in contatto via Telegram con persone pronte ad aiutarlo nell’attacco.

Jaber Naggay, il ventiduenne marocchino di seconda generazione fermato l’altro giorno a Reggio Emilia per «arruolamento con finalità di terrorismo», sognava un’Europa sotto il controllo del Califfato. «A tutte le donne», nella sua visione, «sarebbe stato […] imposto il velo e non avrebbero più avuto un’opinione propria».

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terrorismo islamico
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Il boomerang del voto islamico

Il boomerang del voto islamico
Ansa
Il gioco della sinistra per capitalizzare alle urne il tifo per l’immigrazione incontrollata per adesso è perdente. Ma è pure pericoloso: i musulmani tendono ad anteporre la sharia alle nostre leggi. Prima di candidarli andrebbe chiesto loro se rispettano la Costituzione.
Doveva essere l’asso nella manica, l’arma segreta del centrosinistra per vincere le elezioni. E invece aver arruolato sette immigrati bengalesi, candidandoli nella lista del Pd nella speranza di ottenere i voti della comunità islamica di Venezia, si è rivelato un boomerang.
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voto islamico venezia
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