Francesca Ronchin
2025-10-31

Più di 5.000 firme anti moschea a Sassuolo

iStock
Il luogo di culto, di oltre 2.000 metri quadri, sorgerebbe al posto di un centro culturale islamico. Cittadini e centrodestra temono che il tempio causerebbe il boom di stranieri. L’eurodeputata Anna Cisint,: «Nessuno spazio senza un’intesa con lo Stato».
moschea sassuolo

Dimmi La Verità | Guido Castelli: «I dettagli della ricostruzione post terremoto in Italia Centrale»

Ecco #DimmiLaVerità del 31 ottobre 2025. Ospite il senatore di FdI Guido Castelli. L'argomento del giorno è: " I dettagli della ricostruzione post terremoto in Italia Centrale"

carlo tarallo dimmi la verità podcast

I fan delle tasse sono i sindaci Pd

Nessuno nel centrodestra sostiene l’imposta sugli affitti brevi, ma qualche «manina» l’ha inserita nella manovra. A benedirla sono i primi cittadini Beppe Sala, Roberto Gualtieri e Sara Funaro.
sindaci dem

Il Forum Economico Eurasiatico di Verona approda a Istanbul: dialogo tra Occidente e Grande Eurasia

True
Foto Pluralia
La XVIII edizione del Forum Economico Eurasiatico di Verona si terrà il 30 e 31 ottobre 2025 al Çırağan Palace di Istanbul. Tema: «Nuova energia per nuove realtà economiche». Attesi relatori internazionali per rafforzare la cooperazione tra Europa ed Eurasia.
forum economico eurasiatico

«Donald vuole sottomettere il governo rosso di Pechino. Xi non si staccherà da Putin»

Ansa
Per l’ex ambasciatore Alberto Bradanini, l’Europa è la grande assente nelle trattative. «Non ha sovranità e quindi non esiste. L’arrivo dell’euro ha rovinato il nostro Paese».
pechino
