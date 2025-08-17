Stefano Graziosi
2025-08-17

Domani Zelensky alla Casa Bianca. Ma sono scintille già via telefono

Domani Zelensky alla Casa Bianca. Ma sono scintille già via telefono
Volodymyr Zelensky (Ansa)
Il cerino in mano a Kiev. Gli Usa potrebbero forzare, come fece Eisenhower con Seul.
Subscribe
zelensky trump

Anchorage, vagito del mondo nuovo con Vladimir che tenta la fuga da Xi

Anchorage, vagito del mondo nuovo con Vladimir che tenta la fuga da Xi
Xi Jinping (Ansa)
  • Non solo uno sforzo per la pace in Ucraina. Il bilaterale in Alaska ha sancito la ripresa delle relazioni tra America e Russia: l’obiettivo è lavorare a una convergenza geopolitica che possa emarginare la Cina.
  • Anche dopo il vertice i principali leader Ue mantengono la linea dura con Mosca: «Rafforzeremo le sanzioni».

Lo speciale contiene due articoli.

Subscribe
putin xi jinping

«Autogol», «bluff», «assist a Putin». Chi non riesce a toccare palla, gufa

«Autogol», «bluff», «assist a Putin». Chi non riesce a toccare palla, gufa
Elly Schlein (Ansa)
Dalla Schlein a Fassino, passando per i giornali progressisti, tutti sparano a pallettoni sul vertice di Anchorage. Le soluzioni proposte? Lo stesso misto di retorica, ideologia e velleitarismo che ci ha portato nella fase di stallo.
Subscribe
sinistra vertice alaska

La Russia vince sui media. Ma nei fatti è Trump che ora conduce le danze

La Russia vince sui media. Ma nei fatti è Trump che ora conduce le danze
Vladimir Putin e Donald Trump durante l'incontro del 15 agosto in Alaska (Getty Images)
Lo zar esce dal vertice in Alaska con un importante trionfo simbolico. Su molti tavoli, tuttavia, Mosca arranca. E Washington ne approfitta, portandola verso Yalta 2.0.
Subscribe
trump putin

Gaza, Idf annuncia il trasferimento dei civili

Gaza, Idf annuncia il trasferimento dei civili
Miliziani di Hamas (Ansa)
L’esercito israeliano ha comunicato l’inizio dei preparativi per lo spostamento forzato dei palestinesi dalle «zone di combattimento» situate nel Sud della città a partire da oggi. Hamas apre a un compromesso per un «accordo parziale» su ostaggi e cessate il fuoco.
Subscribe
hamas gaza
Le Firme
Guarda tutti i nostri video

Scopri La Verità

Registrati per leggere gratuitamente per 30 minuti i nostri contenuti.
Leggi gratis per 30 minuti
Nuove storie
Preferenze Privacy