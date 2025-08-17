Domani Zelensky alla Casa Bianca. Ma sono scintille già via telefono

Non solo uno sforzo per la pace in Ucraina. Il bilaterale in Alaska ha sancito la ripresa delle relazioni tra America e Russia: l’obiettivo è lavorare a una convergenza geopolitica che possa emarginare la Cina.
Anche dopo il vertice i principali leader Ue mantengono la linea dura con Mosca: «Rafforzeremo le sanzioni».
Dalla Schlein a Fassino, passando per i giornali progressisti, tutti sparano a pallettoni sul vertice di Anchorage. Le soluzioni proposte? Lo stesso misto di retorica, ideologia e velleitarismo che ci ha portato nella fase di stallo.
L’esercito israeliano ha comunicato l’inizio dei preparativi per lo spostamento forzato dei palestinesi dalle «zone di combattimento» situate nel Sud della città a partire da oggi. Hamas apre a un compromesso per un «accordo parziale» su ostaggi e cessate il fuoco.