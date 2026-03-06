True Alessandro Rico Zelensky delira e minaccia Orbán: «Do il suo indirizzo all’esercito» Volodymyr Zelensky (Ansa)

Leader adirato per il veto sul prestito da 90 miliardi. Budapest s’indigna e rilancia: «Lasci passare il petrolio russo o usiamo la forza». Kiev (tramite Kallas e su input Usa) offre al Golfo antidroni in cambio di contraeree.Forse si è fatto prendere la mano dalle uccisioni mirate di Usa e Israele in Iran. Fatto sta che, ieri, Volodymyr Zelensky ha passato il segno, arrivando praticamente a minacciare di morte il primo ministro dell’Ungheria. Cioè di uno Stato membro dell’Unione europea. Durante un punto stampa, il presidente ucraino ha alluso a «una persona», chiaramente Viktor Orbán, che tiene fermo il prestito da 90 miliardi promesso da Bruxelles al suo Paese: «Spero che non lo blocchi», ha detto Zelensky, «altrimenti daremo il suo indirizzo ai rappresentanti delle nostre forze armate: lasciamo che siano loro a chiamarlo e a parlargli nella loro lingua». Trattandosi di militari, quella «lingua» non possono che essere i proiettili. E quindi, qual è il piano del leader di Kiev? Far sparare al premier magiaro? Spedirgli un drone? Organizzare uno di quegli attentati con cui, in Russia, la resistenza si è già vendicata di diversi esponenti del regime di Vladimir Putin?L’intimidazione ha indignato il ministro degli Esteri di Orbán, Peter Szijjarto: Zelensky, ha tuonato, è andato «oltre ogni limite. Questa è l’Ucraina. Questo il tipo di “cultura” che arriva da Kiev. Ed è questo l’uomo che Bruxelles ammira e il Paese che vogliono far entrare rapidamente nell’Unione europea». Il premier ungherese, dal canto suo, ha evocato la possibilità di «usare la forza» per consentire il transito del petrolio russo attraverso l’oleodotto Druzhba, qualora l’Ucraina continui a tenerlo chiuso. C’è proprio la querelle attorno a questa infrastruttura, che sta lasciando a secco anche la Slovacchia di Robert Fico, alla base del veto di Budapest, Bratislava e pure di Praga all’accordo, raggiunto nel Consiglio Ue di dicembre, sul prestito di riparazione a Kiev. Erogazione dalla quale, peraltro, le tre nazioni del blocco di Visegrád erano state esentate. Ieri, interpellato dall’agenzia Nova, il ministro degli Esteri slovacco, Juraj Blanar, ha bocciato anche l’ipotesi di un incontro con Zelensky: «Come potrebbe aiutarci», ha lamentato, visto che dall’Ucraina «non c’è risposta» sulla riattivazione della pipeline?La figura barbina, come al solito, rischia di farla l’Europa: in un documento preparatorio per le conclusioni del vertice che si terrà il prossimo 19 marzo, visionate dall’Agi, si legge infatti che i capi di governo intendono chiedere a «Paesi terzi» un aiuto «per contribuire a colmare il divario rimanente di 30 miliardi di euro nelle finanze dell’Ucraina». Altro denaro da spedire in uno Stato al collasso finanziario, che evidentemente i membri Ue non sono più in grado di corrispondere, considerata la nuova emergenza economica derivante dal conflitto in Medio Oriente. Fondi che, con il cappello in mano, i 27 - o meglio, i 24, tolti evidentemente Orbán, Fico e Andrej Babis - sono pronti ad andare a cercare dai partner. In primis, il Regno Unito. Bruxelles, comunque, non ha espresso solidarietà a Orbán per le minacce.La situazione è grave ma non è seria. Lo conferma la campagna dell’Alto rappresentante dell’Unione, Kaja Kallas, impegnata a sponsorizzare l’altra trovata di Zelensky: proporre ai Paesi del Golfo uno scambio tra sistemi antidrone e contraeree. Durante un briefing, il comandante in capo della resistenza ha manifestato il desiderio di «ricevere in modo discreto missili Pac-3 dai Paesi del Medio Oriente e trasferire loro droni per l’intercettazione». L’idea è la seguente: Kiev ha maturato una notevole esperienza sul campo; le monarchie sunnite hanno i Patriot; una transazione, ora, potrebbe avvantaggiare tutti. L’estone gli è corsa dietro e ha sottolineato che l’Iran scaglia «gli stessi droni che attaccano ogni giorno» l’Ucraina, la quale possiede le competenze per «aiutare i Paesi del Golfo». Alla fine, la missione sembra aver avuto l’avallo Usa: Washington, ha riferito Zelensky, gli avrebbe chiesto «supporto specifico nella protezione dagli shahed», i droni iraniani. Il numero uno della diplomazia europea ne ha approfittato per esortare l’Ue ad «accelerare la produzione di droni e intercettori di droni». Il famoso «muro» che sta tanto a cuore a Ursula von der Leyen. Ma dietro la bizzarra foga piazzista della Kallas si celano grosse inquietudini sull’impatto che l’ennesima guerra avrà nell’Est: «Le capacità di difesa necessarie in Ucraina adesso si stanno spostando anche in Medio Oriente», ha notato. Pure Zelensky, che ieri ha discusso con Giorgia Meloni del famigerato prestito Ue e l’ha ringraziata per le forniture energetiche italiane, ha ammesso che «c’è preoccupazione per i segnali che parlano della continuazione di questa operazione militare» in Iran. Essa potrebbe indurre Washington a «ridurre le forniture di difesa antiaerea» per Kiev. Di sicuro, Donald Trump è sempre più impaziente di arrivare a una pace: Zelensky «deve darsi da fare e chiudere un accordo», ha rimarcato ieri su Politico. Putin sarebbe «pronto a un’intesa». Sarà per dimostrare buona volontà, allora, che Zelensky, in un’intervista al quotidiano britannico The Independent, ha ventilato l’ipotesi di rinunciare alla ricandidatura al termine del conflitto con la Russia. Cosa farà dopo? Delirio su Orbán a parte, avrà la stoffa di un Churchill ma non quella di un sicario.