True
Alessandro Rico
2026-03-06

Zelensky delira e minaccia Orbán: «Do il suo indirizzo all’esercito»

Volodymyr Zelensky (Ansa)
Leader adirato per il veto sul prestito da 90 miliardi. Budapest s’indigna e rilancia: «Lasci passare il petrolio russo o usiamo la forza». Kiev (tramite Kallas e su input Usa) offre al Golfo antidroni in cambio di contraeree.

Forse si è fatto prendere la mano dalle uccisioni mirate di Usa e Israele in Iran. Fatto sta che, ieri, Volodymyr Zelensky ha passato il segno, arrivando praticamente a minacciare di morte il primo ministro dell’Ungheria. Cioè di uno Stato membro dell’Unione europea.

ucraina

Famiglia nel bosco, separati i bimbi e la madre

True
La famiglia Trevallion (Ansa)
Nuovo clamoroso colpo di scena nel caso della famiglia nel bosco: il tribunale respinge la ricusazione della psicologa e dispone il trasferimento dei bambini in un’altra struttura con l’intervento della forza pubblica. La madre verrà rimandata a casa, separata dai figli.
famiglia bosco
True

Schlein e Vannacci finiscono a braccetto

Elly Schlein e Roberto Vannacci (Imagoeconomica)
Pd, M5s, Iv e Avs attaccano: «Meloni va in radio, ma scappa dal Parlamento». Le opposizioni chiedono il cessate il fuoco in Iran e il rifiuto di concedere le strutture in Italia per i raid Usa. Sulla stessa linea il generale: «Chi inizia un conflitto senza avvisare è un alleato?».
crisi iran

Edicola Verità | la rassegna stampa del 6 marzo

Ecco #EdicolaVerità, la rassegna stampa podcast del 6 marzo con Carlo Cambi

carlo cambi edicola verità podcast
True

Iran, Meloni giura: «Non interverremo. Sulle basi Usa decide l’Aula»

  • Il presidente, a Rtl 102.5, nega la possibilità di coinvolgimento diretto. Sulla concessione delle basi statunitensi assicura il passaggio in Parlamento in caso di bombardamenti. Stabilito con l’Eliseo l’invio di armi a Cipro.
  • Chigi non regge l’ombrello a Macron. Il premier ribadisce che la deterrenza nucleare deve restare un tema di ambito Nato .Tajani: «L’Italia condivide solo le scelte europee». Rutte però elogia il leader d’Oltralpe.

Lo speciale contiene due articoli.

crisi iran
