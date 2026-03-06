True Giacomo Amadori Chi sbaglia non paga. Il pm condannato viene confermato procuratore Ue Sergio Maria Spadaro (Ansa)

Spadaro, colpevole di non aver depositato atti nel processo Eni/Nigeria, si occuperà ancora di reati finanziari nell’Unione.Dentro alla magistratura non cambia mai niente. In Italia, come in Europa. L’ultima chicca è il rinnovo del mandato quinquennale, a partire dal 16 maggio 2026, quale procuratore europeo delegato, di Sergio Maria Spadaro (Ped della sede di Milano) e di altri 13 colleghi. Si tratta di magistrati che operano a livello nazionale per conto della Procura europea (Eppo), l’organo indipendente dell’Unione europea incaricato di perseguire i reati che colpiscono gli interessi finanziari dell’Ue. Sebbene integrati nelle Procure nazionali, operano in piena autonomia dalle autorità del proprio Paese, seguendo le direttive centrali dell’Eppo a Lussemburgo. In tutta Italia sono circa una ventina e al Nord hanno sede a Milano, Torino, Venezia e Bologna.Il Csm ha deliberato di prendere atto del nuovo mandato deciso, lo scorso novembre, dal Collegio della Procura europea.A Palazzo Bachelet non vogliono responsabilità sulla scelta: «I rinnovi dei Ped li fa il Collegio, non noi. Noi li scegliamo la prima volta e poi li confermano. Quella del Csm è una presa d’atto». Ma qualcuno ha informato l’ufficio lussemburghese della condanna in secondo grado di Spadaro? Ieri non siamo riusciti a capirlo. E le risposte che abbiamo ricevuto sapevano un po’ di scaricabarile.Alla fine, chiunque sia il responsabile, Spadaro è stato confermato nell’incarico di Ped del secondo più importante ufficio inquirente d’Italia pur essendo stato condannato, unitamente al suo ex procuratore aggiunto Fabio De Pasquale, per non avere depositato atti favorevoli agli imputati nel processo denominato Eni/Nigeria che vedeva imputati i vertici della primaria azienda energetica italiana.Nelle motivazioni della condanna a 8 mesi della Corte d’appello, depositate il 13 gennaio scorso, il «presidente estensore» Anna Maria Dalla Libera (coadiuvata dai consiglieri Roberto Gurini e Greta Mancini) ricorda ai due condannati che la «piena autonomia» riconosciuta al pm dal codice e rivendicata dagli imputati, «non può tradursi in una sconfinata libertà di autodeterminazione tale da rendere discrezionali anche le scelte obbligate».Il giudice attribuisce agli imputati un comportamento doloso e parla anche di «visione monocromatica o “tunnellizzata”». Ovvero la visuale di chi, anche a livello psicologico, dopo essersi imbarcato in procedimenti che attirano l’interesse dell’opinione pubblica e dei mezzi di informazione, si sente come dentro a un tunnel talmente stretto da impedire inversioni di rotta: l’unica via d’uscita è la condanna dell’imputato.De Pasquale e Spadaro, per raggiungere il traguardo, avrebbero persino tentato di fare astenere il giudice Marco Tremolada, ritenuto troppo garantista, cercando di introdurre nel processo, senza riuscirci, una testimonianza tanto imbarazzante, quanto inconsistente. Il Tribunale ha giudicato come «un azzardo inescusabile» tale tentativo. Ma adesso Procura europea e Csm hanno confermato per altri cinque anni come procuratore delegato Spadaro.la retromarcia Il plenum ha dovuto, invece, dopo molte polemiche, annullare la nomina del procuratore di Viterbo, Mario Palazzi, a componente del comitato direttivo della Scuola superiore della magistratura. Ieri il Csm ha deliberato la decadenza dall’incarico della toga progressista dopo avere registrato che Palazzi, per svolgere il nuovo lavoro all’interno del direttivo, non era disponibile a farsi collocare fuori ruolo, ma chiedeva di usufruire di un esonero del 30% del lavoro giudiziario, una concessione inimmaginabile per un procuratore della Repubblica, titolare, per legge, dell’esercizio dell’azione penale di tutti i procedimenti in carico all’ufficio.Ma nel plenum del 4 marzo è stata deliberata anche la nomina ad avvocato generale della Corte di Cassazione di Giuseppina Casella, la storica esponente della corrente centrista di Unicost che con l’ex presidente dell’Anm, Luca Palamara, successivamente radiato dalla magistratura, trattava e commentava le nomine. La toga, per esempio, ha sponsorizzato la promozione di Piero Gaeta proprio ad avvocato generale del Palazzaccio. Il 26 aprile 2018 la Casella scrive a Palamara: «Ciao Luca sono in ufficio con Piero Gaeta che vorrebbe salutarti come già sai. Io ritorno a Roma il 2. Riesci quella settimana a passare dalle nostre parti per un caffè?». Palamara non si sottrae: «Sì, assolutamente sì, con piacere». Come da accordi, il 2 maggio 2018 la Casella si fa viva: «Ciao Luca. Quando puoi sentiamoci un attimo. Baci». Replica di Palamara: «Assolutamente sì». Poi però l’ex presidente dell’Anm si fa un po’ desiderare, costringendo la Casella a mandare questo messaggio: «Alle 17 Piero deve andare via. A questo punto rimandiamo».Una settimana dopo la Casella deve rinviare nuovamente: «Ciao Luca. Rimandiamo il tuo appuntamento di domani con Piero Gaeta alla prossima settimana? Io questa non ci sono e mi fa piacere partecipare. Ti chiamo lunedì per accordi precisi. Ok? Baci». Gli scambi continuano per alcuni giorni, fino a quando, il 16 maggio 2018, la Casella scrive: «Siamo a pranzo al francese. Ti aspettiamo per il caffè come d’intesa». Risponde subito Palamara: «Alle 15.15 sono da voi». Verso l’ora stabilita l’ex ras delle nomine annuncia: «Sto arrivando». Il 6 febbraio 2019 Palamara scrive: «Mi mandi numero di Piero Gaeta?». La Casella esegue. L’ex presidente dell’Anm ed ex consigliere del Csm manda subito questo messaggio al nuovo avvocato generale: «Carissimo Piero sono veramente felice per te. Un caro saluto. A presto, Luca». Gaeta è euforico: «Grazie Luca. Ti ringrazio davvero e ti abbraccio». Quattro mesi dopo Palamara sarà travolto dall’inchiesta per corruzione che corruzione non era e, successivamente, Gaeta perorerà la cacciata dell’uomo con cui aveva pranzato nel maggio del 2018. In un altro messaggio la donna si complimenta con Palamara perché era stato capace di «mettere in evidenza la stoltezza, la spregiudicatezza e la non lungimiranza di Davigo & company».Ieri, la quinta commissione del Csm, ha pure proposto all’unanimità la nomina di Raffaele Cantone a procuratore di Salerno. Cantone, dal 2020 a capo degli inquirenti di Perugia, ha dovuto occuparsi di procedimenti delicati come quelli su Palamara (per il quale ha dato parere favorevole alla revoca del patteggiamento), sulla cosiddetta Loggia Ungheria e sulle presunte spiate illecite del tenente della Guardia di finanza, Pasquale Striano.la festa dell’anm Passiamo dalle cose serie ai cotillons. La settimana scorsa era scoppiata la polemica per la prima festa ufficiale della sezione laziale dell’Associazione nazionale magistrati, pensata per raccogliere fondi in vista del referendum. Le toghe avevano chiesto e ottenuto le sale del circolo ufficiali della Guardia di finanza. Ma la mancata comunicazione alle Fiamme gialle delle finalità dell’evento aveva portato al ritiro della concessione dei locali. L’Anm non si è scoraggiata e, ieri sera, ha portato a ballare i suoi membri nella sala superiore di uno dei locali più noti di Roma Prati, il bar-pasticceria-ristorante Vanni. I partecipanti hanno pagato 60 euro e si sono accomodati nello spazio eventi in stile «neoclassico e raffinato» posto al primo piano. L’area, che ha a disposizione 200 posti a sedere ed è denominata «peristilio», il giorno prima, era stata occupata dal generale Roberto Vannacci e dai suoi.Ma a chi frequenta il locale non è sfuggito che Vanni è uno dei locali preferiti proprio da Palamara. Che alla Verità confida: «Sono contento che il luogo che, durante la mia presidenza dell’Anm, ha rappresentato per tutti noi un importante punto di riferimento venga ancora oggi utilizzato dai magistrati per celebrare eventi e momenti di incontro. Si tratta di un posto a me particolarmente caro, sia per ragioni personali sia per i tanti momenti legati alla mia attività professionale. Proprio lì, ad esempio, organizzai un incontro tra il procuratore della Repubblica di Roma, Giuseppe Pignatone, e quello di Perugia, Luigi De Ficchy. Quel confronto si era reso necessario per sopire antichi contrasti».Lì, ieri, i magistrati, immemori di quei fatti, si sono limitati ad alzare i calici e ad ascoltare musica convinti di poter proteggere dalle grinfie della maggioranza di governo il vecchio e amato Sistema governato dalle correnti e messo in discussione dalla riforma.