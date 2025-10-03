Paolo Gianlorenzo
2025-10-03

Cinese in cella in Italia: «Spiò dati Covid»

Cinese in cella in Italia: «Spiò dati Covid»
Xu Zewei (Ansa)
Xu Zewei è in carcere a Busto Arsizio, accusato dagli Usa di aver violato i sistemi informatici americani durante la pandemia. Un giudice federale texano chiede l’estradizione, Pechino si oppone. L’imputato parla invece di scambio di persona.
Subscribe
cinese spia covid

I neoconvertiti sono una risorsa. I «cattolici adulti» lo comprendano

I neoconvertiti sono una risorsa. I «cattolici adulti» lo comprendano
JD Vance con Papa Leone XIV (Ansa)
Lo snobismo nei confronti di chi si avvicina tardi alla fede, come Vance, non ha senso.
Subscribe
conversioni cattolicesimo

Dimmi La Verità | Daniele Ruvinetti: «I dettagli meno noti del piano di Trump per Gaza»

Dimmi La Verità | Daniele Ruvinetti: «I dettagli meno noti del piano di Trump per Gaza»

Ecco #DimmiLaVerità del 3 ottobre 2025. L'esperto di geopolitica Daniele Ruvinetti ci spiega i dettagli meno conosciuti del piano di Donald Trump per Gaza.

carlo tarallo dimmi la verità podcast

Benigni in auto al telefono e senza cinture allacciate. Solo per lui la vita è bella...

Benigni in auto al telefono e senza cinture allacciate. Solo per lui la vita è bella...
Roberto Benigni. Nel riquadro, il video postato su TikTok dove l'attore è alla guida con il cellulare (Ansa)
Il menestrello più amato dai progressisti italiani, dopo averci ammorbato per anni con la Costituzione e la meraviglia delle norme, si fa beffe del codice della strada.
Subscribe
benigni guida cellulare

Vannacci a Livorno per la «remigrazione»

Vannacci a Livorno per la «remigrazione»
Roberto Vannacci (Ansa)
Il generale ed europarlamentare leghista interverrà nella città «rossa» a un evento che replica il contestato summit di Gallarate. La concomitanza con le mobilitazioni pro Pal mette in allerta le forze dell’ordine. Il Pd è un disco rotto: «Idee incostituzionali».
Subscribe
vannacci
Le Firme
Guarda tutti i nostri video

Scopri La Verità

Registrati per leggere gratuitamente per 30 minuti i nostri contenuti.
Leggi gratis per 30 minuti
Nuove storie
Preferenze Privacy