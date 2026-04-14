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Antonio Rossitto
2026-04-14

VOTAntonio | La sinistra in estasi per Magyar

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I progressisti esultano per il nuovo premier ungherese. Che vuole chiudere le frontiere ed esalta Meloni. È l’ultimo cortocircuito dei compagni.

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Meloni: «Non a mio agio se i leader religiosi fanno quello che dicono i politici»

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Meloni: «Non a mio agio se i leader religiosi fanno quello che dicono i politici»play icon

«Quello che ho detto è quello che penso, che le dichiarazioni in particolare sul Pontefice fossero inaccettabili». Lo ha detto il premier Giorgia Meloni al Vinitaly di Verona, a proposito delle frasi di Trump su Papa Leone XIV.

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L’Anpi se la prende con le prime Comunioni

L’Anpi se la prende con le prime Comunioni
(Imagoeconomica)
La sezione di Arcore chiede al parroco di evitare le celebrazioni per il 25 aprile.

L’Anpi vuole dettare il calendario liturgico alle parrocchie. Ha dell’incredibile l’affondo che l’Associazione nazionale partigiani, sezione di Arcore, ha riservato nei confronti del parroco del Comune attiguo, Lesmo. Don Mauro Viganò, per il gruppo «rosso», ha avuto l’ardire di calendarizzare le Sante Comunioni della sua comunità pastorale proprio nel giorno in cui si celebra il Natale «comunista» della Repubblica italiana, ovvero il 25 aprile.

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Patto di stabilità, Urso: «Va sospeso subito, il mondo oggi è tutt’altro che stabile»

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Patto di stabilità, Urso: «Va sospeso subito, il mondo oggi è tutt’altro che stabile»play icon

«Non c’è altro tempo per discutere, ora occorre reagire sospendendo il Patto di stabilità». Lo ha dichiarato il Ministro delle Imprese e del Made in Italy durante Vinitaly 2026.

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Gli ultrà dell’aborto si scoprono chierichetti

Gli ultrà dell’aborto si scoprono chierichetti
Angelo Bonelli con Elly Schlein (Ansa)
Sinistra scatenata dopo l’incidente diplomatico tra Casa Bianca e Santa Sede: i campioni del laicismo gridano alla «blasfemia» e chiedono al governo di reagire. Peccato che dalla maggioranza fosse già partito un coro di critiche verso le parole di Trump.

«Prenda posizione», «venga in Aula a spiegare», «si vergogni». Il governo. Sono i tre cardini della dialettica dell’opposizione, che non avendo un’idea di Paese e di futuro alterna le formule da rissa a seconda dei giorni della settimana, sul calendario di frate Indovino.

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