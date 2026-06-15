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Sarina Biraghi
2026-06-15

Vannacci crea scompiglio per la frase sui femminicidi

Vannacci crea scompiglio per la frase sui femminicidi
Il leader di Futuro Nazionale, Roberto Vannacci, saluta i militanti chiudendo l'assemblea costituente durante il quale ha esposto i punti del programma del suo partito (Ansa)
Il fondatore di Futuro nazionale: «Non esistono, sono omicidicome tutti gli altri». E poi: «Via le quote rosa, tetto del 4% per gli stranieri in Italia. La scuola sia selettiva. La natalità? Irpef giù per ogni nato».
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Il governo promette 10.000 rimpatri

La maggioranza raccoglie la sfida di Futuro nazionale: Piantedosi mette il Viminale al lavoro per arrivare, nel 2026, al record storico di espulsioni. Ma si prepara a una battaglia: «Ci saranno ricorsi nonostante il nuovo Patto Ue. Ho già avvisato il premier».

Sarà l’effetto Vannacci, sarà il timore di un pareggio alle elezioni politiche, in assenza di una legge elettorale che sbrogli la matassa parlamentare. Fatto sta che il governo, assorbita la batosta del referendum sulla giustizia e galvanizzato dal buon esito delle amministrative, sembra pronto a rilanciarsi, alla vigilia di un’estate caldissima.

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Fare la guerra a Vannacci è inutile. Bisogna trovare un accordo con lui

Fare la guerra a Vannacci è inutile. Bisogna trovare un accordo con lui
Roberto Vannacci (Imagoeconomica)
L’ex militare ha costruito un’enclave politica che sta crescendo. Attaccarlo è controproducente: si rischia di consegnargli la grande prateria dei moderati. Che sono ormai stufi di immigrati, ecofollie e gender.

Non so se dietro il generale Vannacci ci sia Matteo Renzi, come in questi giorni sostengono in tanti. Che il fondatore di Italia viva faccia il tifo per Futuro nazionale, nella speranza che il nuovo partito tolga voti al centrodestra, è sicuro. Infatti, solo impedendo all’attuale maggioranza di vincere alle prossime elezioni il fondatore di Italia viva può fare in modo che il suo 2% conti qualche cosa.

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Si cercano nel lago le sorelle in fuga dai giudici

Si cercano nel lago le sorelle in fuga dai giudiciplay icon
Paese in apprensione per la sorte di Alisya e Sarah, scappate da una casa famiglia dove le aveva confinate il Tribunale per i minori. Il papà denuncia la struttura lamentando una presunta carenza di sicurezza. I piccoli Trevallion, invece, vengono controllati a vista.

L’Italia sta con fiato sospeso per la sorte di Alisya e Sarah, le due sorelline scomparse da otto giorni in Abruzzo dalla casa famiglia dove erano state dirottate per volere dei magistrati minorili. Ieri è stato scandagliato il lago di Barrea (L’Aquila). Si è temuto il peggio, ma delle ragazzine non c’è traccia: paiono svanite nel nulla.

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Usa-Iran, accordo raggiunto: venerdì la firma in Svizzera

Usa-Iran, accordo raggiunto: venerdì la firma in Svizzera
Donald Trump (Getty Images)
Trump annuncia la svolta e invita le petroliere a «riaccendere i motori». Teheran conferma l'intesa e rivendica di aver imposto le proprie condizioni. Stop alle operazioni in Libano, riapertura di Hormuz e petrolio in calo.
Accordo raggiunto tra Stati Uniti e Iran. Dopo giorni di trattative e una lunga notte di annunci incrociati, il primo ministro pakistano Shehbaz Sharif ha comunicato che Washington e Teheran hanno trovato un'intesa destinata a porre fine al conflitto. La firma del memorandum è prevista venerdì 19 giugno in Svizzera.
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