True Francesco Borgonovo Se si vuol trovare la «vera destra» basta rimettere al centro la vita Un'immagine della Manifestazione nazionale per la vita svoltasi ieri a Roma (Ansa)

La nascita di Futuro nazionale ha proposto di nuovo il dibattito su chi rappresenti al meglio i conservatori. Per dirimere il battibecco, si riparta dalla visione del mondo: più verticalità, senso del sacro e dell’umano.Abbiamo assistito nell’ultima settimana a un dibattito i cui fuochi ancora non si sono spenti a proposito della «vera destra«. È una discussione antica che, se condotta con superficialità o con rancore, non conduce da nessuna parte e si può rivelare, più che sterile, controproducente.Tuttavia il tema è serio, e non si può liquidare semplicemente sostenendo che sia più «vero» chi è più estremo, più granitico, più scorretto nei toni. O, al contrario, che lo sia chi ha più successo, chi è più maturo perché capace di compromessi e meno avvezzo a infantili radicalismi. Queste, diciamocelo, sono schermaglie utili più che altro ad animare i social e i talk show. Quindi sorvoliamo. Dovremmo chiederci, per cominciare, che cosa possa distinguere ancora, oggi, la destra dalla sinistra. Rispetto ai tempi in cui ne dibattevano Norberto Bobbio e Marcello Veneziani, il contesto è radicalmente mutato. Fra destra e sinistra ci sono più sovrapposizioni, più intrecci. Il cosiddetto sovranismo ha sbriciolato le barriere robuste che sorgevano attorno alle due categorie, ha mescolato gli approcci economici e stabilito singolari convergenze di critica alle istituzioni europee, al sistema finanziario, al globalismo. A dimostrarlo, più che il successo di movimenti trasversali che in effetti faticano a emergere, è il dilatarsi del fronte che il sistema dominante considera nemico. Oggi vengono considerati allo stesso modo «fascisti» (cioè nemici assoluti, da distruggere con ferocia) sia gli esponenti della destra poi sociale sia quelli della sinistra critica, considerati con disprezzo rossobruni. Critiche al politicamente corretto, al wokismo e alle sue derive deliranti arrivano sia da destra sia da sinistra. Analoghe sovrapposizioni si notano sul versante opposto, tra coloro che si definiscono «liberali». Il che, di nuovo, rende piuttosto complicato stabilire distinzioni e stilare classifiche basate sulla purezza. Apparentemente, dunque, non se ne esce: se è difficile distinguere fra destra e sinistra, figuriamoci se è semplice stabilire che cosa sia la «vera destra». Come regolarsi, allora? Beh, una chiave di lettura forse c’è, e ci perdonerà chi la trova banale.A marcare la differenza reale, oggi, è soltanto la visione del mondo. Meglio: la concezione della vita. Tanti possono criticare, da prospettive diverse, il sistema dominante. Ma potremmo azzardarci a sostenere che a distinguere la destra sia la visione verticale della vita contrapposta a quella orizzontale della sinistra. La destra tende a stabilire un ordine verticale che non è tanto gerarchico quanto qualitativo. La qualità aumenta tanto più si sale, e a forza di salire si giunge a un livello trascendente. O comunque si riconosce che tale livello esiste, ed è da questo livello che derivano le leggi che governano l’esistente e, se vogliamo, pure la sovranità. Questo ordine verticale attribuisce alla vita un valore che non può essere negato e cancellato dall’uomo. Stabilisce dei limiti che l’uomo, gli piaccia o meno, non può varcare se non vuole autodistruggersi. È tale ordine a rendere «magnifica» l’umanità, che senza di esso giace priva di senso e di scopo. Che cosa è dunque la vera destra, che cosa potrebbe essere? Quella che rispetta e aderisce maggiormente a questo ordine. Quella che esprime una visione a cui la sinistra - per costituzione, per antropologia - non potrà mai adeguarsi. Poiché essa glorifica la spinta dal basso verso l’alto e non può fare diversamente. La «vera destra» contesterà dunque il pensiero dominante, ma da un punto di osservazione completamente diverso, radicalmente anti progressista, che deve manifestarsi e concretizzarsi in scelte ben precise a proposito delle questioni fondative che riguardano l’essere umano. Ieri, a Roma, si è tenuta la Manifestazione per la vita, e quelle questioni le ha poste con urgenza davanti agli occhi di tutti. Fine vita e suicidio assistito, aborto, transumanesimo, attenzione ai deboli e ai fragili. Non c’è nemmeno bisogno di lambiccarsi troppo: le linee di faglia sono tutte lì, e non si può restare indifferenti. Tutti possono criticare l’immigrazione di massa o affermare che l’Unione europea va cambiata. Tutti possono, se vogliono, difendere la sovranità nazionale, parteggiare per questa o per quell’altra postura geopolitica. Ma altro rileva di più. Riteniamo che i corpi siano un bene di consumo come gli altri oppure no? Riteniamo che la vita debba essere sempre disponibile o pensiamo che vada difesa sempre e comunque? Riteniamo che esistano categorie di esseri umani che non meritano di venire o al mondo o non meritano di restarci? Pensiamo che esistano limiti che l’uomo non dovrebbe superare? È a queste domande che una «vera destra» dovrebbe rispondere senza particolari tentennamenti, sulla base di una antropologia magari non univoca ma chiara. Non eliminando il dubbio o negando la libertà di pensiero e espressione o cancellando le sfumature, ma rimarcando che esistono spazi non negoziabili. Purtroppo, notiamo che di questi tempi la chiarezza è poca, e l’antropologia molto confusa. Eppure, volendo, fugare ogni dubbio sarebbe perfino semplice: con la vita o contro? Basta rispondere.