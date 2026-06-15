True Carlo Cambi Si cercano nel lago le sorelle in fuga dai giudici play icon

Paese in apprensione per la sorte di Alisya e Sarah, scappate da una casa famiglia dove le aveva confinate il Tribunale per i minori. Il papà denuncia la struttura lamentando una presunta carenza di sicurezza. I piccoli Trevallion, invece, vengono controllati a vista.L’Italia sta con fiato sospeso per la sorte di Alisya e Sarah, le due sorelline scomparse da otto giorni in Abruzzo dalla casa famiglia dove erano state dirottate per volere dei magistrati minorili. Ieri è stato scandagliato il lago di Barrea (L’Aquila). Si è temuto il peggio, ma delle ragazzine non c’è traccia: paiono svanite nel nulla.Tuttavia, non c’è solone del politicamente corretto che non ci abbia ricordato che il «Tribunale si chiama per i minori perché l’interesse preminente che tutela è quello dei bambini». Magari è così, però si prova un’apprensione difficilmente sostenibile a leggere: «Cara mamma, sappi che ti ho voluto sempre bene. Senza di te non ce la faccio più», firmato Alisya. È lo stesso sconcerto suscitato nel leggere: «Ci mancano il papà, gli animali, gli amici e la nostra casa», gridato da Galorian Trevaillon. È probabilmente quello che potrebbero scrivere e piangere gran parte dei 30.000 bambini che in Italia sono stati allontanati dai genitori per intervento dei servizi sociali. Provvedimenti assunti senza guardare in «faccino» a nessuno, salvo che per i figli dei rom ché altrimenti l’assistente sociale passa da razzista.I minori tolti alle famiglie vivono per metà in affido, per metà in case famiglia e sono tornati di nuovo al centro dell’attenzione da una settimana, da quando Alisya, 16 anni, e la sorellina Sarah, che di anni ne ha 12, sono scomparse dalla struttura residenziale «Ofh Hope» di Civitella Alfedena, in provincia dell’Aquila. Siamo a un paio d’ore di macchina da Palmoli, provincia di Chieti, dove dal 19 novembre Utopia Rose, Galorian e Bluebell sono stati tolti a mamma Catherine e papà Nathan Trevallion. La vicenda di Alysia e Sarah diventa sempre più angosciante man mano che passano le ore e i giorni. Il papà delle due ragazzine, Stefano Di Giacinto, assistito dall’avvocato Francesco Riccardi, ha denunciato la «Ofh Hope», sostenendo che non si è fatto nulla per evitare la scomparsa delle figlie. La Procura della Repubblica di Sulmona ha aperto un’inchiesta con l’ipotesi di reato di sottrazione di minori. Stanno osservando i filmati di tutte le telecamere di sorveglianza, hanno recuperato anche i cellulari delle due ragazzine, mentre la loro cameretta è ora sotto sequestro. Civitella Alfedena è un borgo, non arriva a 300 abitanti, immerso nelle foreste del Parco nazionale d’Abruzzo andarsene è complicatissimo; da qui le due direzioni in cui s’indaga: che le ragazzine avessero appuntamento con qualcuno, oppure che l’allontanamento volontario sia stato favorito. Perciò ieri i vigili del fuoco hanno scandagliato per molte ore il lago di Barrea, un bacino artificiale che sbarra il fiume Sangro, le cui rive distano circa tre chilometri da Civitella Alfedena. I pompieri hanno insistito soprattutto nella zona attorno a due ponti che lo attraversano. Stefano Di Giacinto, il papà che era presente alle ricerche, ha insistito perché si faccia il massimo, ma ha anche ricordato che si è scoperto come nella casa famiglia ci fosse una porta che non funzionava e da lì le due sorelline potrebbero essere fuggite. Il papà ha anche voluto chiarire: «Non è vero che Alisya e Sarah non mi volevano né vedere né sentire, il mercoledì precedente alla scomparsa, mi hanno contattato su Whatsapp». La precisazione del papà è dovuta al fatto che nei giorni scorsi il Tribunale per i minori di Latina ha restituito la responsabilità genitoriale a lui dopo che la sentenza di divorzio l’aveva sospesa a entrambi i genitori. La storia di Alisya a Sarah, purtroppo, è costellata dalle continue frizioni tra il padre e la mamma, Valentina D’Acunto. Proprio a seguito di queste tensioni familiari, le due sorelline sono state sottratte ai genitori e affidate a una comunità di Cassino e successivamente, dal 2024, trasferite in Abruzzo. Alisya è una ragazza molto sensibile, frequenta l’alberghiero e ha la passione per l’atletica, Sarah fa invece le scuole medie con buon profitto.Più volte hanno implorato di tornare a casa e si pensa che possano essere fuggite per andare a Minturno, in provincia di Latina, dove vivono i genitori anche se in case diverse e con nuovi compagni. La mamma che ha lanciato un appello - «Sarah, Alisya, amori miei, se state ascoltando queste parole vi prego di sapere che la cosa più importante per me è sapere che state bene, dateci vostre notizie» - ha anche divulgato una lettera della figlia più grande in cui, appunto, dichiarava: «Cara mamma, sappi che ti ho voluto sempre bene. Senza di te non ce la faccio più». È arrivata poco prima che venisse ridata la «responsabilità genitoriale» al padre; il tono preoccupa gli inquirenti che hanno ascoltato anche Joseph, il fidanzatino di Alisya, che ha detto: «Era come se avesse qualcosa dentro che voleva dirmi, ma non riusciva a farlo. Hanno paura del buio». Una cosa è certa: le due ragazzine sono finite in comunità perché gli assistenti sociali hanno scritto che la madre era manipolatrice nei loro confronti e che il padre - accusato, ma poi totalmente scagionato, di maltrattamenti - era incapace di educarle.Il sostituto procuratore di Sulmona, Stefano Iafolla, ora sta indagando se è vero che la casa famiglia non aveva requisiti di sicurezza e che alcune auto si aggiravano domenica notte attorno alla comunità. Pare certo che la sentenza di divorzio dei genitori abbia turbato le due sorelline, che avrebbero manifestato l’intenzione di non voler vivere col padre. Come al solito, come nel caso dei bambini del bosco, nessuno le ha ascoltate. Ma il Tribunale si chiama «per i minori».