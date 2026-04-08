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Flaminia Camilletti
2026-04-08

Vance: «Ingerenza Ue vergognosa»

Vance: «Ingerenza Ue vergognosa»
Viktor Orbán e JD Vance (Ansa)
Il vicepresidente Usa da Budapest: «Uno dei peggiori casi di interferenza elettorale. Orbán il migliore nell’Unione sull’energia, vincerà». Sul palco arriva la telefonata di Trump.

Non è diplomazia: è campagna elettorale. A pochi giorni dal voto ungherese, JD Vance è volato a Budapest per schierarsi al fianco di Viktor Orbán e attaccare frontalmente Bruxelles, accusata di interferire nelle elezioni e di voler ricattare l’Ungheria. «Siamo qui per aiutare», ha detto ieri il vicepresidente americano.

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vance orban
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La Nutella spaziale «oscura» la Luna

La Nutella spaziale «oscura» la Lunaplay icon
Dopo aver sorvolato il lato nascosto del satellite, Artemis II torna verso la Terra. Spunta un vasetto di crema fluttuante. Un cratere dedicato alla moglie defunta del comandante.

Sono passati otto giorni dalla partenza di Artemis II. Poco dopo la mezzanotte del sesto giorno, i quattro membri dell’equipaggio sono diventati gli esseri umani che si sono spinti più lontano dalla Terra nella storia. A bordo della capsula Orion, Reid Wiseman, Victor Glover, Christina Koch e Jeremy Hansen hanno raggiunto la distanza record di 406.777 km dal nostro pianeta, superando di gran lunga il primato stabilito nel 1970 dall’Apollo 13.

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Stop a Sigonella, Crosetto: «Rispettati i trattati, non siamo in guerra»

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Stop a Sigonella, Crosetto: «Rispettati i trattati, non siamo in guerra»play icon

«L’applicazione degli accordi sull’uso delle basi militari americane in Italia è sempre stata caratterizzata da un’assoluta, coerente continuità da oltre 75 anni. Nessun governo, di nessun colore politico, ha mai disatteso, messo in discussione o anche solo ventilato l’ipotesi di non attuare i trattati internazionali fra Italia e Stati Uniti. Non lo dico in modo polemico. Nessun governo, giustamente, ha mai messo in discussione questi accordi. Ne ha preso atto e li ha applicati».

Così il ministro della Difesa Guido Crosetto in Aula alla Camera, nell’informativa sull’utilizzo delle basi militari nel territorio italiano da parte delle forze armate statunitensi.

«Rispettare questi accordi — ha aggiunto — non significa essere coinvolti in una guerra, ma rispettare degli impegni entro i confini dettati dalla legge e dalla Costituzione».

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Capolavoro in Puglia: col salario minimo crollano gli stipendi Ira del sindacato

Capolavoro in Puglia: col salario minimo crollano gli stipendi Ira del sindacato
Antonio Decaro (Imagoeconomica)
Senza fondi regionali, vengono tagliate ore ai dipendenti. Esito? Buste paga da 700 euro. La Cisl: «Non siamo stati consultati».

La sinistra fa il salario minimo con i soldi degli altri. È questa la morale che ci arriva dal pasticcio sulle retribuzioni in Regione Puglia con la premiata ditta Emiliano-Decaro come protagonisti. Il primo come ideatore della norma che introduce un «pavimento salariale» per gli appalti pubblici, il secondo come esecutore del provvedimento con il recente bando di gara che fissa in 9 euro la paga oraria minima lasciando però invariate le risorse e riducendo i servizi e di conseguenza le prestazioni e il monte orario degli addetti.

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sinistra a pezzi
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Basi Usa, Crosetto sale in cattedra: «No alle bombe, sì ai trattati»

Basi Usa, Crosetto sale in cattedra: «No alle bombe, sì ai trattati»
Guido Crosetto (Ansa)
Il ministro della Difesa alla Camera: «Siamo parte della Nato e sappiamo far rispettare gli accordi». Poi replica alle accuse dell’opposizione: «Nessun governo li ha messi in discussione, l’isteria non serve».

The dark side of Guido Crosetto, il peso enorme che grava sulla coscienza di chi ha a disposizione informazioni privilegiate, informazioni che comprendono ipotesi, scenari terrificanti. È quello che il ministro della Difesa, ieri, affida al Corriere della Sera: «Temo», afferma Crosetto, «che ciò che già è drammatico possa precipitare ancor di più. Perché so che l’umanità ci ha dimostrato che non esiste limite alla follia.

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