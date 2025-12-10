True Maurizio Belpietro Ursula s’aumenta lo stipendio. Incasserà 35.800 euro al mese

La «Bild» svela l’ultimo scandalo di Bruxelles: i cittadini subiscono regole rigidissime e politiche demenziali, i funzionari godono di una scala mobile che dal 2022 ha portato incrementi del 22,8%. Compresi i pensionati.Non è vero che la Ue non serve a niente. E neppure che di questo passo, se non cambia qualche cosa, fila dritta verso il crac, come peraltro ha spiegato perfino Mario Draghi prima di Donald Trump. L’Unione europea serve a fare ricchi i suoi funzionari, i quali non corrono certo il pericolo di andare in bancarotta. Anzi, secondo quanto rivelato dal quotidiano tedesco Bild (di proprietà del gruppo Springer, è il giornale più venduto e letto d’Europa) anche questo Natale i burocrati di Bruxelles hanno motivo per fregarsi le mani, rallegrandosi per aver ottenuto l’ottavo aumento di stipendio in tre anni. Ne beneficeranno tutti i 67.000 dipendenti dell’Unione, sia quelli in servizio che quelli in pensione, i quali si vedranno riconosciuti retroattivamente, con calcolo dal 1° luglio, un aumento di stipendio del 3%. In totale, dal 2022 a oggi, fa il 22,8% in più, per un costo aggiuntivo del solo ultimo incremento di 365 milioni di euro all’anno.Mica male, considerando che la maggior parte dei lavoratori italiani deve invece fare i conti con una perdita del potere d’acquisto del proprio stipendio che non è affatto compensata da incrementi salariali. Nel 2024, i dipendenti della Ue avrebbero dovuto ricevere aumenti dell’8,5%, ma il «regalo» era sembrato fin troppo generoso, al punto che anche la Commissione guidata da Ursula von der Leyen aveva invitato a moderare le pretese, contenendo la crescita degli emolumenti nel 7,3%. Ma poi, ad aprile scorso, ecco il conguaglio, con un riconoscimento supplementare per tutto il 2024 di un 1,2%.La causa di questi continui aggiornamenti di stipendio è la temutissima inflazione, che da noi, e più in generale in tutta Europa, si vuole tenere bassa a colpi di aumento dei tassi d’interesse. Ma a Bruxelles è rincorsa da una specie di scala mobile, che consente di tenere il passo con il carovita. L’ufficio statistico europeo, noto come Eurostat, infatti, tiene d’occhio i rincari tra Bruxelles e il Lussemburgo e poi aggiorna gli stipendi, affinché il potere d’acquisto degli euroburocrati non subisca alcun calo. Per la Bce l’inflazione va combattuta in tutti i modi, anche appunto raffreddando i consumi con una decrescita infelice degli stipendi, ma se si tratta dei funzionari della Ue il discorso non vale: per loro scatta il salvagente dell’adeguamento salariale, affinché non debbano tirare troppo la cinghia come fanno tutti i comuni mortali che, risiedendo in Europa, sono tenuti a fare i conti con le politiche demenziali dell’Unione in materia di transizione ambientale, riarmo e burocrazia. Vi state chiedendo che cosa guadagni un funzionario della Ue? La Bild ha provveduto a calcolare quanto incassino i dipendenti in servizio a palazzo Berlaymont e negli uffici connessi. Al gradino più basso, escluse le indennità esentasse, un commesso si metterà in tasca 3.750 euro, 110 dei quali sono frutto dell’ultimo aumento. Per chi invece ricopre funzioni più elevate, gli emolumenti sono ancor più generosi e si può arrivare anche a 25.986 euro, 760 dei quali si aggiungeranno con lo stipendio di dicembre ma moltiplicati per sei per consentire al burocrate di percepire pure gli arretrati accumulati da luglio in poi. A questo punto immagino che molti di voi si stiano chiedendo quanto diamo a Ursula von der Leyen, se chi le sta intorno nell’olimpo di Bruxelles sfiora i 26.000 euro al mese. La risposta l’ha data sempre la Bild, calcolando che, grazie all’ultimo aumento di 1.000 euro al mese, la presidente della Ue è giunta a sfiorare i 36.000 euro: 35.800 per l’esattezza. E i commissari? Anche con loro l’Unione è generosa: 850 euro di «aggiornamento» per un totale 29.250 euro. Riepilogando, l’Europa dei parametri di Maastricht, che fissa paletti inviolabili circa la spesa pubblica, funziona solo per i sudditi della Ue, mentre per i signori di Bruxelles non conta e questo fa capire che, se non si inverte la rotta, la barca dell’Unione prima o poi finirà per schiantarsi sugli scogli della realtà.Dimenticavo: come dicevo, gli aumenti di cui sopra andranno a beneficio anche di 30.000 pensionati. Tanto per farvi capire su che razza di bomba siamo seduti, oggi il costo dei funzionari Ue a riposo è pari a 2,4 miliardi l’anno, ma nel 2045 questi signori ci costeranno 3,2 miliardi. Sempre che Eurostat non adegui al rialzo gli stipendi del 22% come ha fatto nell’ultimo triennio.